В Екатеринбурге киноиндустрия столкнулась с острой проблемой

В Екатеринбурге не хватает кадров второго состава съемочной группы
В регионе обучают на кинопрофессии
В Екатеринбурге наблюдается нехватка кадров в киноиндустрии. Вопрос касается второго состава съемочной группы, рассказал директор «Кинокомпании 29 февраля», режиссер Дмитрий Воробьев. 

«Бюджеты растут, не хватает кадров, которые должны появиться на Свердловской киностудии, но у них хотя бы второй состав появляется. Проблемы — люди и деньги», — заявил Воробьев на пресс-конференции в ТАСС. Он подчеркнул, что в городе не хватает ассистентов звукорежиссеров, гримеров, операторов, вторых режиссеров и костюмеров. 

По словам режиссера, на запуск двух съемочных групп в Екатеринбурге приходится 40-50 человек, в то же время Москва снимает составами по 100 человек, где у каждого заместителя или оператора есть помощник. «Там целый набор, особенно, когда снимают сериалы: приезжает „поезд“ машин. Видимо, и бюджеты другие, и состав группы другой, поэтому спасибо усилиям Свердловской киностудии, что все-таки процесс идет», — считает директор кинокомпании.

В 2021 году Свердловская киностудия запустила киношколу, которая должна помочь обеспечить новыми кадрами киноиндустрию и возродить уральскую площадку для фильмов. Екатеринбуржцев обучали работе осветителей, механиков камеры, ассистентов художника по гриму и ассистентов художника-постановщика. Двое выпускников даже отправились на стажировку Netflix.

