В Ельцин Центре отреагировали на новое дело о дискредитации ВС РФ

Глава киноклуба Ельцин Центра не согласен с обвинением в дискредитации ВС РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шмыров не считает себя виновным
Шмыров не считает себя виновным Фото:

Руководитель киноклуба Ельцин Центра Вячеслав Шмыров не согласен с обвинениями в дискредитации российской армии, из-за чего попал под статью КоАП РФ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе центра.

«Надеемся, что суд будет справедливым и не согласится с обвинением, выдвинутым в протоколе», — пояснили там. Против Шмырова возбудили дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, ему грозит штраф.

Ранее суд оштрафовал первого замдиректора Ельцин Центра Людмилу Телень по такой же статье. Причиной стал репост публикации дочери первого президента РФ Бориса Ельцина — Татьяны Юмашевой в 2022 году. Этот пост провисел в соцсетях у Телень три года, а о том, что из-за него к ней есть претензии, она узнала из СМИ. Суд приговорил ее к штрафу в 45 тысяч рублей, Телень не согласна с решением и обвинением. Подробнее о деле можно почитать в этом материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководитель киноклуба Ельцин Центра Вячеслав Шмыров не согласен с обвинениями в дискредитации российской армии, из-за чего попал под статью КоАП РФ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе центра. «Надеемся, что суд будет справедливым и не согласится с обвинением, выдвинутым в протоколе», — пояснили там. Против Шмырова возбудили дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, ему грозит штраф. Ранее суд оштрафовал первого замдиректора Ельцин Центра Людмилу Телень по такой же статье. Причиной стал репост публикации дочери первого президента РФ Бориса Ельцина — Татьяны Юмашевой в 2022 году. Этот пост провисел в соцсетях у Телень три года, а о том, что из-за него к ней есть претензии, она узнала из СМИ. Суд приговорил ее к штрафу в 45 тысяч рублей, Телень не согласна с решением и обвинением. Подробнее о деле можно почитать в этом материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...