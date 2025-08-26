В Ельцин Центре отреагировали на новое дело о дискредитации ВС РФ

Руководитель киноклуба Ельцин Центра Вячеслав Шмыров не согласен с обвинениями в дискредитации российской армии, из-за чего попал под статью КоАП РФ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе центра.
«Надеемся, что суд будет справедливым и не согласится с обвинением, выдвинутым в протоколе», — пояснили там. Против Шмырова возбудили дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, ему грозит штраф.
Ранее суд оштрафовал первого замдиректора Ельцин Центра Людмилу Телень по такой же статье. Причиной стал репост публикации дочери первого президента РФ Бориса Ельцина — Татьяны Юмашевой в 2022 году. Этот пост провисел в соцсетях у Телень три года, а о том, что из-за него к ней есть претензии, она узнала из СМИ. Суд приговорил ее к штрафу в 45 тысяч рублей, Телень не согласна с решением и обвинением. Подробнее о деле можно почитать в этом материале URA.RU.
