В кювете возле свердловской трассы обнаружили машину с трупом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина скончался до момента аварии
Мужчина скончался до момента аварии Фото:

Под Туринском (Свердловская область) утром 26 августа машина Renault Logan внезапно съехала с трассы в кювет. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб в салоне авто обнаружили мертвого водителя, рассказали в Госавтоинспекции региона.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб обнаружили водителя автомобиля без признаков жизни. Специалисты скорой медицинской помощи констатировали смерть мужчины», — пояснили в ведомстве.

Погибшим оказался 57-летний местный житель с 28-летним стажем вождения. Медики заключили, что автомобилист скончался еще до момента аварии. Точную причину смерти установят по итогам судмедэкспертизы. Сотрудники полиции организовали расследование.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Под Туринском (Свердловская область) утром 26 августа машина Renault Logan внезапно съехала с трассы в кювет. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб в салоне авто обнаружили мертвого водителя, рассказали в Госавтоинспекции региона. «Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб обнаружили водителя автомобиля без признаков жизни. Специалисты скорой медицинской помощи констатировали смерть мужчины», — пояснили в ведомстве. Погибшим оказался 57-летний местный житель с 28-летним стажем вождения. Медики заключили, что автомобилист скончался еще до момента аварии. Точную причину смерти установят по итогам судмедэкспертизы. Сотрудники полиции организовали расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...