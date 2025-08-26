Под Туринском (Свердловская область) утром 26 августа машина Renault Logan внезапно съехала с трассы в кювет. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб в салоне авто обнаружили мертвого водителя, рассказали в Госавтоинспекции региона.
«Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб обнаружили водителя автомобиля без признаков жизни. Специалисты скорой медицинской помощи констатировали смерть мужчины», — пояснили в ведомстве.
Погибшим оказался 57-летний местный житель с 28-летним стажем вождения. Медики заключили, что автомобилист скончался еще до момента аварии. Точную причину смерти установят по итогам судмедэкспертизы. Сотрудники полиции организовали расследование.
