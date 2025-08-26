Бизнесмены из Екатеринбурга играли в квартире и попали под суд

В Екатеринбурге силовики отдали под суд группу предпринимателей, которых обвинили в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). URA.RU рассказывает подробности уголовного дела.
На скамью подсудимых попали пять человек. По версии следствия, мужчины распределили между собой роли и устраивали незаконные игры. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, рассказал другую версию. По его словам, подсудимые поставили игровой стол и приглашали знакомых поиграть. Плата якобы не взималась.
«Однажды ворвались сотрудники СК и УБОП, провели обыски. Нашли письменные записи и подумали, что организаторы зарабатывают миллионы на своих играх. Всех повязали», — сказал собеседник агентства. Фигуранты свою вину отрицают.
Согласно сервису Rusprofile, один из фигурантов владеет компанией, которая занимается арендой и управлением недвижимости (выручка за 2024-й — 2,2 млн рублей). Второй подсудимый занимается грузоперевозками, третий проводит операции с недвижимостью.
Третий обвиняемый подал на банкротство в прошлом году, а ИП четвертого закрылось в 2017-м. Последний фигурант, по данным URA.RU, в 2005 году попадался на краже в игровом клубе «Удачная игра».
Комментариев от свердловских силовых структур по данной теме нет. Дело рассматривается в новом суде Екатеринбурга — в Академическом районном.
