Бизнесмены из Екатеринбурга играли в квартире и попали под суд

В Екатеринбурге судят группу предпринимателей по делу о подпольном казино
Уголовное дело рассматривается в новом суде Екатеринбурга
Уголовное дело рассматривается в новом суде Екатеринбурга

В Екатеринбурге силовики отдали под суд группу предпринимателей, которых обвинили в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). URA.RU рассказывает подробности уголовного дела.

На скамью подсудимых попали пять человек. По версии следствия, мужчины распределили между собой роли и устраивали незаконные игры. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, рассказал другую версию. По его словам, подсудимые поставили игровой стол и приглашали знакомых поиграть. Плата якобы не взималась.

«Однажды ворвались сотрудники СК и УБОП, провели обыски. Нашли письменные записи и подумали, что организаторы зарабатывают миллионы на своих играх. Всех повязали», — сказал собеседник агентства. Фигуранты свою вину отрицают.

Согласно сервису Rusprofile, один из фигурантов владеет компанией, которая занимается арендой и управлением недвижимости (выручка за 2024-й — 2,2 млн рублей). Второй подсудимый занимается грузоперевозками, третий проводит операции с недвижимостью.

Третий обвиняемый подал на банкротство в прошлом году, а ИП четвертого закрылось в 2017-м. Последний фигурант, по данным URA.RU, в 2005 году попадался на краже в игровом клубе «Удачная игра».

Комментариев от свердловских силовых структур по данной теме нет. Дело рассматривается в новом суде Екатеринбурга — в Академическом районном.

