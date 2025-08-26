Целый район в Екатеринбурге внезапно оставили без горячей воды

Жители Кировского района Екатеринбурга сутки живут без горячей воды
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горячую воду отключили накануне вечером
Горячую воду отключили накануне вечером Фото:

В Кировском районе Екатеринбурга в нескольких домах (улицы Мира-Малышева-Студенческая) вечером 25 августа внезапно пропала горячая вода. Вернуть ее обещают 26 августа в 20:00, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. 

«На участке сейчас работает „Екатеринбурггаз“. Как только дадут газ, появится и горячая вода», — объяснили в администрации. Дело в том, что в районе отключились котельные.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кировском районе Екатеринбурга в нескольких домах (улицы Мира-Малышева-Студенческая) вечером 25 августа внезапно пропала горячая вода. Вернуть ее обещают 26 августа в 20:00, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.  «На участке сейчас работает „Екатеринбурггаз“. Как только дадут газ, появится и горячая вода», — объяснили в администрации. Дело в том, что в районе отключились котельные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...