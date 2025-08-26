Целый район в Екатеринбурге внезапно оставили без горячей воды

Горячую воду отключили накануне вечером
В Кировском районе Екатеринбурга в нескольких домах (улицы Мира-Малышева-Студенческая) вечером 25 августа внезапно пропала горячая вода. Вернуть ее обещают 26 августа в 20:00, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.
«На участке сейчас работает „Екатеринбурггаз“. Как только дадут газ, появится и горячая вода», — объяснили в администрации. Дело в том, что в районе отключились котельные.
