24 декабря 2022
23 декабря 2022

В ХМАО ищут парикмахера на зарплату до 200 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль красоты
Барберу в Нефтеюганске готовы платить от 40 до 200 тысяч рублей Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) в салон красоты требуется парикмахер мужских стрижек. Работодатель готов платить до 200 тысяч рублей в месяц. Вакансия опубликована на сайте Avito.

«В команду Big Bro ищем парикмахера мужских стрижек (барбер) в связи с расширением. Обязателен опыт в профессии, ответственность и пунктуальность, но, если есть желание, мы обучим тебя круто стричь. Зарплата от 40 до 200 тысяч рублей», — сообщается в объявлении.

Барбера ждет регулярное повышение квалификации. Работодатель обещает также стабильно выплачивать зарплату.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске ищут танцовщицу go-go. Ей обещают платить от 70 до 300 тысяч рублей.

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В Нефтеюганске (ХМАО) в салон красоты требуется парикмахер мужских стрижек. Работодатель готов платить до 200 тысяч рублей в месяц. Вакансия опубликована на сайте Avito. «В команду Big Bro ищем парикмахера мужских стрижек (барбер) в связи с расширением. Обязателен опыт в профессии, ответственность и пунктуальность, но, если есть желание, мы обучим тебя круто стричь. Зарплата от 40 до 200 тысяч рублей», — сообщается в объявлении. Барбера ждет регулярное повышение квалификации. Работодатель обещает также стабильно выплачивать зарплату. Ранее сообщалось, что в Нижневартовске ищут танцовщицу go-go. Ей обещают платить от 70 до 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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