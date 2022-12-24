В ХМАО ищут парикмахера на зарплату до 200 тысяч рублей

Барберу в Нефтеюганске готовы платить от 40 до 200 тысяч рублей
В Нефтеюганске (ХМАО) в салон красоты требуется парикмахер мужских стрижек. Работодатель готов платить до 200 тысяч рублей в месяц. Вакансия опубликована на сайте Avito.
«В команду Big Bro ищем парикмахера мужских стрижек (барбер) в связи с расширением. Обязателен опыт в профессии, ответственность и пунктуальность, но, если есть желание, мы обучим тебя круто стричь. Зарплата от 40 до 200 тысяч рублей», — сообщается в объявлении.
Барбера ждет регулярное повышение квалификации. Работодатель обещает также стабильно выплачивать зарплату.
Ранее сообщалось, что в Нижневартовске ищут танцовщицу go-go. Ей обещают платить от 70 до 300 тысяч рублей.
Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал Ханты, деньги, нефтевышки.