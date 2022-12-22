В ХМАО ищут танцовщиц на зарплату 300 тысяч рублей 23 декабря 2022 в 20:48 Размер текста - 17 + Танцовщицам обещают зарплату от 70 до 300 тысяч рублей Фото: Марина Молдавская © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) ищут танцовщицу go-go на зарплату до 300 тысяч рублей. Соответствующее объявление было размещено на Avito. «Требования: приятные внешние данные, активная жизненная позиция, умение и желание работать и зарабатывать. Зарплата от 70 до 300 тысяч», — отмечается в объявлении. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) приглашают на работу элитных проституток. Платить обещают более двух млн рублей в месяц. В Нижневартовске (ХМАО) ищут танцовщицу go-go на зарплату до 300 тысяч рублей. Соответствующее объявление было размещено на Avito. «Требования: приятные внешние данные, активная жизненная позиция, умение и желание работать и зарабатывать. Зарплата от 70 до 300 тысяч», — отмечается в объявлении. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) приглашают на работу элитных проституток. Платить обещают более двух млн рублей в месяц. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям