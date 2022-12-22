22 декабря 2022

В ХМАО ищут танцовщиц на зарплату 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытие фестиваля венских музыкальных фильмов, танцы, танцовщица
Танцовщицам обещают зарплату от 70 до 300 тысяч рублей Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) ищут танцовщицу go-go на зарплату до 300 тысяч рублей. Соответствующее объявление было размещено на Avito.

«Требования: приятные внешние данные, активная жизненная позиция, умение и желание работать и зарабатывать. Зарплата от 70 до 300 тысяч», — отмечается в объявлении.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) приглашают на работу элитных проституток. Платить обещают более двух млн рублей в месяц.

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В Нижневартовске (ХМАО) ищут танцовщицу go-go на зарплату до 300 тысяч рублей. Соответствующее объявление было размещено на Avito. «Требования: приятные внешние данные, активная жизненная позиция, умение и желание работать и зарабатывать. Зарплата от 70 до 300 тысяч», — отмечается в объявлении. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) приглашают на работу элитных проституток. Платить обещают более двух млн рублей в месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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