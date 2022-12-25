В Минобороны РФ показали работу «Бук-М3». Видео

26 декабря 2022 в 07:00 Размер текста - 17 +

Комплексы «Бук-М3» позволяют уничтожать снаряды HIMARS Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Минобороны РФ показали работу зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» Южного военного округа (ЮВО), которые используют в спецоперации на Украине. Российские военнослужащие рассказали, что «Бук-М3» защищает от нападения с воздуха. «Сейчас мы выполняем задачи по наблюдению за воздушной обстановкой нашего позиционного района, выявляем цели, которые являются либо нашими, либо не нашими. Если цель является не нашей, летит на близком направлении, то мы ее уничтожаем», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Купол». В Минобороны РФ сообщили, что российские военные за месяц обнаружили более 20 попыток нанести удары по гражданской инфраструктуре. Благодаря расчетам установок были уничтожены самолеты, вертолеты и снаряды реактивных систем залпового огня HIMARS на дистанции около 40 километров, отметили в министерстве. Комплексы «Бук-М3» объединены в единую систему, что позволяет круглосуточно отслеживать цели. «Нашим подразделением было уничтожено 10 целей типа HIMARS. Наш зенитно-ракетный комплекс зарекомендовал себя с лучшей стороны и на практике показал, что способен бороться со всеми типами летательных аппаратов, начиная от маленьких „беспилотников“ и заканчивая большими болванками баллистических целей», — сообщил российский военный с позывным «Щит». Ранее военный обозреватель Евгений Даманцев рассказал, что ракеты систем HIMARS не дотянутся до западной части Крыма. По его словам, в случае поставок Украине более мощного вооружения Россия может развернуть «Бук-М3» вблизи Евпатории. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Минобороны РФ показали работу зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» Южного военного округа (ЮВО), которые используют в спецоперации на Украине. Российские военнослужащие рассказали, что «Бук-М3» защищает от нападения с воздуха. «Сейчас мы выполняем задачи по наблюдению за воздушной обстановкой нашего позиционного района, выявляем цели, которые являются либо нашими, либо не нашими. Если цель является не нашей, летит на близком направлении, то мы ее уничтожаем», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Купол». В Минобороны РФ сообщили, что российские военные за месяц обнаружили более 20 попыток нанести удары по гражданской инфраструктуре. Благодаря расчетам установок были уничтожены самолеты, вертолеты и снаряды реактивных систем залпового огня HIMARS на дистанции около 40 километров, отметили в министерстве. Комплексы «Бук-М3» объединены в единую систему, что позволяет круглосуточно отслеживать цели. «Нашим подразделением было уничтожено 10 целей типа HIMARS. Наш зенитно-ракетный комплекс зарекомендовал себя с лучшей стороны и на практике показал, что способен бороться со всеми типами летательных аппаратов, начиная от маленьких „беспилотников“ и заканчивая большими болванками баллистических целей», — сообщил российский военный с позывным «Щит». Ранее военный обозреватель Евгений Даманцев рассказал, что ракеты систем HIMARS не дотянутся до западной части Крыма. По его словам, в случае поставок Украине более мощного вооружения Россия может развернуть «Бук-М3» вблизи Евпатории.