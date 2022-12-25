В МИД назвали главное условие проведения переговоров между РФ и Украиной

МИД: Россия не собирается разговаривать с Украиной на ее условиях

26 декабря 2022 в 02:52 Размер текста - 17 +

Россия не будет вести переговоры с Украиной на условиях Киева Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские власти отказываются вести переговоры с представителями Украины на условиях Киева. По словам замглавы МИД РФ Михаила Галузина, главным условием проведения переговоров между двумя странами является готовность Киева и его западных союзников к подлинному разрешению кризиса. «Все теперь зависит исключительно от готовности Киева и его западных кураторов к подлинному политико-дипломатическому разрешению кризиса. […] И хотя Москва не отвергает варианта переговоров и политического урегулирования конфликта, но на выдвигаемых украинским руководством условиях мы разговаривать не собираемся», — подчеркнул дипломат в разговоре с ТАСС. Также он отметил неадекватность решений и поступков нынешнего киевского режима. По его мнению, украинские политики хорошо известны своей необязательностью, недоговороспособностью и откровенной русофобией. Ранее посол Ватикана в Белоруссии, апостольский нунций Анте Йозич говорил о том, что переговоры между Москвой и Киевом могли бы пройти в Минске. Журналисты издания Reseau International отмечали, что Запад трижды мешал Украине найти решение конфликта с Россией путем переговоров, при этом в двух случаях это было британское правительство.

Российские власти отказываются вести переговоры с представителями Украины на условиях Киева. По словам замглавы МИД РФ Михаила Галузина, главным условием проведения переговоров между двумя странами является готовность Киева и его западных союзников к подлинному разрешению кризиса. «Все теперь зависит исключительно от готовности Киева и его западных кураторов к подлинному политико-дипломатическому разрешению кризиса. […] И хотя Москва не отвергает варианта переговоров и политического урегулирования конфликта, но на выдвигаемых украинским руководством условиях мы разговаривать не собираемся», — подчеркнул дипломат в разговоре с ТАСС. Также он отметил неадекватность решений и поступков нынешнего киевского режима. По его мнению, украинские политики хорошо известны своей необязательностью, недоговороспособностью и откровенной русофобией. Ранее посол Ватикана в Белоруссии, апостольский нунций Анте Йозич говорил о том, что переговоры между Москвой и Киевом могли бы пройти в Минске. Журналисты издания Reseau International отмечали, что Запад трижды мешал Украине найти решение конфликта с Россией путем переговоров, при этом в двух случаях это было британское правительство.