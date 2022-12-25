Российские власти отказываются вести переговоры с представителями Украины на условиях Киева. По словам замглавы МИД РФ Михаила Галузина, главным условием проведения переговоров между двумя странами является готовность Киева и его западных союзников к подлинному разрешению кризиса.
«Все теперь зависит исключительно от готовности Киева и его западных кураторов к подлинному политико-дипломатическому разрешению кризиса. […] И хотя Москва не отвергает варианта переговоров и политического урегулирования конфликта, но на выдвигаемых украинским руководством условиях мы разговаривать не собираемся», — подчеркнул дипломат в разговоре с ТАСС.
Также он отметил неадекватность решений и поступков нынешнего киевского режима. По его мнению, украинские политики хорошо известны своей необязательностью, недоговороспособностью и откровенной русофобией.
Ранее посол Ватикана в Белоруссии, апостольский нунций Анте Йозич говорил о том, что переговоры между Москвой и Киевом могли бы пройти в Минске. Журналисты издания Reseau International отмечали, что Запад трижды мешал Украине найти решение конфликта с Россией путем переговоров, при этом в двух случаях это было британское правительство.
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Российские власти отказываются вести переговоры с представителями Украины на условиях Киева. По словам замглавы МИД РФ Михаила Галузина, главным условием проведения переговоров между двумя странами является готовность Киева и его западных союзников к подлинному разрешению кризиса. «Все теперь зависит исключительно от готовности Киева и его западных кураторов к подлинному политико-дипломатическому разрешению кризиса. […] И хотя Москва не отвергает варианта переговоров и политического урегулирования конфликта, но на выдвигаемых украинским руководством условиях мы разговаривать не собираемся», — подчеркнул дипломат в разговоре с ТАСС. Также он отметил неадекватность решений и поступков нынешнего киевского режима. По его мнению, украинские политики хорошо известны своей необязательностью, недоговороспособностью и откровенной русофобией. Ранее посол Ватикана в Белоруссии, апостольский нунций Анте Йозич говорил о том, что переговоры между Москвой и Киевом могли бы пройти в Минске. Журналисты издания Reseau International отмечали, что Запад трижды мешал Украине найти решение конфликта с Россией путем переговоров, при этом в двух случаях это было британское правительство.