25 декабря 2022

В МИД назвали главное условие проведения переговоров между РФ и Украиной

МИД: Россия не собирается разговаривать с Украиной на ее условиях
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, флаг рф, триколор, флаг россии
Россия не будет вести переговоры с Украиной на условиях Киева Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские власти отказываются вести переговоры с представителями Украины на условиях Киева. По словам замглавы МИД РФ Михаила Галузина, главным условием проведения переговоров между двумя странами является готовность Киева и его западных союзников к подлинному разрешению кризиса.

«Все теперь зависит исключительно от готовности Киева и его западных кураторов к подлинному политико-дипломатическому разрешению кризиса. […] И хотя Москва не отвергает варианта переговоров и политического урегулирования конфликта, но на выдвигаемых украинским руководством условиях мы разговаривать не собираемся», — подчеркнул дипломат в разговоре с ТАСС.

Также он отметил неадекватность решений и поступков нынешнего киевского режима. По его мнению, украинские политики хорошо известны своей необязательностью, недоговороспособностью и откровенной русофобией.

Ранее посол Ватикана в Белоруссии, апостольский нунций Анте Йозич говорил о том, что переговоры между Москвой и Киевом могли бы пройти в Минске. Журналисты издания Reseau International отмечали, что Запад трижды мешал Украине найти решение конфликта с Россией путем переговоров, при этом в двух случаях это было британское правительство.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские власти отказываются вести переговоры с представителями Украины на условиях Киева. По словам замглавы МИД РФ Михаила Галузина, главным условием проведения переговоров между двумя странами является готовность Киева и его западных союзников к подлинному разрешению кризиса. «Все теперь зависит исключительно от готовности Киева и его западных кураторов к подлинному политико-дипломатическому разрешению кризиса. […] И хотя Москва не отвергает варианта переговоров и политического урегулирования конфликта, но на выдвигаемых украинским руководством условиях мы разговаривать не собираемся», — подчеркнул дипломат в разговоре с ТАСС. Также он отметил неадекватность решений и поступков нынешнего киевского режима. По его мнению, украинские политики хорошо известны своей необязательностью, недоговороспособностью и откровенной русофобией. Ранее посол Ватикана в Белоруссии, апостольский нунций Анте Йозич говорил о том, что переговоры между Москвой и Киевом могли бы пройти в Минске. Журналисты издания Reseau International отмечали, что Запад трижды мешал Украине найти решение конфликта с Россией путем переговоров, при этом в двух случаях это было британское правительство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...