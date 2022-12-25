25 декабря 2022

В Ватикане указали место следующих переговоров по разрешению конфликта на Украине

Апостольский нунций в Белоруссии архиепископ Анте Йозич: следующие переговоры по Украине пройдут в Минске
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Предположительно Минск станет местом проведения переговоров по Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Следующие переговоры по украинскому конфликту могли бы пройти в Минске. Об этом заявил Посол Ватикана в Белоруссии, апостольский нунций Анте Йозич.

«Уверен, что Минск может стать центром переговоров вновь. […] Хочу подчеркнуть, что и Белоруссия, и Ватикан, и все те, кто хочет стать площадкой, должны быть открытыми», — сказал он в эфире телеканала СТВ. Йозич подчеркнул, что Ватикан желает, чтобы все конфликтные ситуации разрешились путем диалога.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на Украине. С ее начала государства провели ряд переговоров, однако они оказались безуспешны. 19 декабря советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что никаких компромиссов с Россией не будет. При этом 22 декабря глава США Джо Байден на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме сообщил, что Киев не против переговоров с Москвой.

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Следующие переговоры по украинскому конфликту могли бы пройти в Минске. Об этом заявил Посол Ватикана в Белоруссии, апостольский нунций Анте Йозич. «Уверен, что Минск может стать центром переговоров вновь. […] Хочу подчеркнуть, что и Белоруссия, и Ватикан, и все те, кто хочет стать площадкой, должны быть открытыми», — сказал он в эфире телеканала СТВ. Йозич подчеркнул, что Ватикан желает, чтобы все конфликтные ситуации разрешились путем диалога. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на Украине. С ее начала государства провели ряд переговоров, однако они оказались безуспешны. 19 декабря советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что никаких компромиссов с Россией не будет. При этом 22 декабря глава США Джо Байден на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме сообщил, что Киев не против переговоров с Москвой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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