Ученые выяснили, что реки в ЯНАО начали самопроизвольно очищаться

Ученые выяснили, что реки в ЯНАО способны самопроизвольно очищаться

Обь и Обская губа сохранили способность к естественному самоочищению воды в условиях Крайнего Севера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые доказали, что реки в ЯНАО могут самоочищаться естественным путем. Исследования велись на протяжении трех лет. Как рассказали в пресс-службе окружного правительства, вода, которая протекает через Ямал, стала чище.

«Обь и Обская губа сохранили способность к естественному самоочищению воды в условиях Крайнего Севера. К такому выводу пришли ученые по итогам накопленных исследований, которые проводились в течение последних трех лет», — говорится в сообщении.

Ученые сравнивали качество воды в реке, которая проходит Шурышкарский и Приуральский районы до впадения в Обскую губу. Исследования проходили в зимний и весенний период.

«В марте—апреле концентрация нефтепродуктов в рукавах Большой и Малой Оби на границе ЯНАО и ХМАО-Югры была выше по сравнению с показателями у села Салемал в месте впадения реки в губу. Вода, протекая через территорию Ямала, становится чище», — отметили там.

Это произошло из-за того, что в регионе нет больших источников промышленного загрязнения. Также вода разбавляется чистыми водами рек Полярного Урала.

В РФ в 2019 году утвердили программу развития генетических технологий. Она рассчитана на модернизацию технологий, которые в будущем будут использовать в сельском хозяйстве, медицине и промышленности. Также программа сможет решить проблемы экологии, климата и его значительных изменений.