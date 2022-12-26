Политолог: Медведеву поручена роль, которая изменит ход СВО на Украине Политолог Марков: Медведев займется созданием новой армии 26 декабря 2022 в 21:46 Размер текста - 17 + Дмитрию Медведеву уготована важная роль в создании новой армии РФ, заявил Сергей Марков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Назначение Дмитрия Медведева на должность первого заместителя председателя военно-промышленной комиссии РФ в итоге поспособствует созданию новой армии в России. Это позволит изменить ход спецоперации на Украине, считает политолог Сергей Марков. «Все ресурсы направлены на создание новой армии. Владимир Путин поэтому таких опытных людей, как Дмитрий Медведев, бросает на решение главной задачи», — отметил он в интервью радиостанции «Говорит Москва». Политолог уточнил, что главная задача заключается в том, чтобы производить необходимое оборудование, военную технику, оружие и не только. Ранее сообщалось, что Владимир Путин создал специальную должность для Дмитрия Медведева. Зампреда Совбеза включили в состав военно-промышленной комиссии России в должности первого заместителя. Назначение Дмитрия Медведева на должность первого заместителя председателя военно-промышленной комиссии РФ в итоге поспособствует созданию новой армии в России. Это позволит изменить ход спецоперации на Украине, считает политолог Сергей Марков. «Все ресурсы направлены на создание новой армии. Владимир Путин поэтому таких опытных людей, как Дмитрий Медведев, бросает на решение главной задачи», — отметил он в интервью радиостанции «Говорит Москва». Политолог уточнил, что главная задача заключается в том, чтобы производить необходимое оборудование, военную технику, оружие и не только. Ранее сообщалось, что Владимир Путин создал специальную должность для Дмитрия Медведева. Зампреда Совбеза включили в состав военно-промышленной комиссии России в должности первого заместителя. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям