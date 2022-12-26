В ХМАО ищут заведующего молодежной политикой района на зарплату меньше чем у парикмахера

В Березовском районе ХМАО завотделом молодежной политики готовы платить 85 тыс. рублей

В Березовском районе главному по молодежной политике предлагают 85 тыс. рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Березовском районе ХМАО открылась вакансия на замещение должности завотдела молодежной политики, соискателям предлагают заработную плату от 80 до 85 тыс. рублей, меньше, чем может получать парикмахер в салоне красоты. Категория должности относится к главной группе, сообщается на портале «Госслужба».

«Заведующий отделом молодежной политики, ХМАО-Югра, Березовский район. Заработная плата от 80 000 до 85 000 руб., 5-ти дневная рабочая неделя с 09-00 до 18-00, ненормированный рабочий день», — сообщается на портале «Госслужба».

В основные обязанности соискателя входит руководство отделом, осуществление контроля планирования, реализация молодежной политики в Березовском районе. От претендента на должность требуют наличие высшего образования уровнем не ниже специалитета, стаж работы на государственной службе должен составлять не менее двух лет.

Ранее URA.RU рассказало, что в салон красоты в Нефтеюганске требуется парикмахер мужских стрижек. Работодатель обещает заработную плату от 40 тыс. рублей для начинающего мастера и до 200 тыс. для квалифицированного барбера.