26 декабря 2022

В ХМАО ищут заведующего молодежной политикой района на зарплату меньше чем у парикмахера

В Березовском районе ХМАО завотделом молодежной политики готовы платить 85 тыс. рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание общественной молодежной палаты. Курган, портфель, чемодан, назначение
В Березовском районе главному по молодежной политике предлагают 85 тыс. рублей Фото:

В Березовском районе ХМАО открылась вакансия на замещение должности завотдела молодежной политики, соискателям предлагают заработную плату от 80 до 85 тыс. рублей, меньше, чем может получать парикмахер в салоне красоты. Категория должности относится к главной группе, сообщается на портале «Госслужба».

«Заведующий отделом молодежной политики, ХМАО-Югра, Березовский район. Заработная плата от 80 000 до 85 000 руб., 5-ти дневная рабочая неделя с 09-00 до 18-00, ненормированный рабочий день», — сообщается на портале «Госслужба».

В основные обязанности соискателя входит руководство отделом, осуществление контроля планирования, реализация молодежной политики в Березовском районе. От претендента на должность требуют наличие высшего образования уровнем не ниже специалитета, стаж работы на государственной службе должен составлять не менее двух лет.

Ранее URA.RU рассказало, что в салон красоты в Нефтеюганске требуется парикмахер мужских стрижек. Работодатель обещает заработную плату от 40 тыс. рублей для начинающего мастера и до 200 тыс. для квалифицированного барбера.

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В Березовском районе ХМАО открылась вакансия на замещение должности завотдела молодежной политики, соискателям предлагают заработную плату от 80 до 85 тыс. рублей, меньше, чем может получать парикмахер в салоне красоты. Категория должности относится к главной группе, сообщается на портале «Госслужба». «Заведующий отделом молодежной политики, ХМАО-Югра, Березовский район. Заработная плата от 80 000 до 85 000 руб., 5-ти дневная рабочая неделя с 09-00 до 18-00, ненормированный рабочий день», — сообщается на портале «Госслужба». В основные обязанности соискателя входит руководство отделом, осуществление контроля планирования, реализация молодежной политики в Березовском районе. От претендента на должность требуют наличие высшего образования уровнем не ниже специалитета, стаж работы на государственной службе должен составлять не менее двух лет. Ранее URA.RU рассказало, что в салон красоты в Нефтеюганске требуется парикмахер мужских стрижек. Работодатель обещает заработную плату от 40 тыс. рублей для начинающего мастера и до 200 тыс. для квалифицированного барбера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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