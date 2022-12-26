26 декабря 2022

Стоимость здания элитного ресторана в центре Перми снизилась на десятки миллионов

Здание бывшего ресторана «Живаго» в Перми подешевело на 20 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь, кафе пастернак, pasternak
В Перми снизилась цена за здание бывшего ресторана «Живаго» и кафе «Пастернак» Фото:

Стоимость здания бывшего ресторана премиум-класса «Живаго» и кафе «Пастернак» в центре Перми снизилась на 20 млн рублей. Сейчас его оценивают в 109 млн рублей. Объявление о продаже объекта по адресу Ленина, 37 вновь выставлено на продажу на сайте «Авито».

«Здание в центре города. Земля в собственности 0,31 га. Мощность 206 квт. Своя парковка. Есть предпроект решения для увеличения к существующим площадям 2000-2500 квадратных метров», — указано в описании.

Ранее собственники оценивали объект в 129 млн рублей. Площадь здания — 2,9 тыс. кв. метров, участка под ним — 3 тысячи. URA.RU сообщало, что его хотели выкупить власти Пермского края для нужд министерства социального развития, но позднее от идеи отказались из-за большого объема работ по его переустройству.

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Стоимость здания бывшего ресторана премиум-класса «Живаго» и кафе «Пастернак» в центре Перми снизилась на 20 млн рублей. Сейчас его оценивают в 109 млн рублей. Объявление о продаже объекта по адресу Ленина, 37 вновь выставлено на продажу на сайте «Авито». «Здание в центре города. Земля в собственности 0,31 га. Мощность 206 квт. Своя парковка. Есть предпроект решения для увеличения к существующим площадям 2000-2500 квадратных метров», — указано в описании. Ранее собственники оценивали объект в 129 млн рублей. Площадь здания — 2,9 тыс. кв. метров, участка под ним — 3 тысячи. URA.RU сообщало, что его хотели выкупить власти Пермского края для нужд министерства социального развития, но позднее от идеи отказались из-за большого объема работ по его переустройству.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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