Стоимость здания элитного ресторана в центре Перми снизилась на десятки миллионов

Стоимость здания бывшего ресторана премиум-класса «Живаго» и кафе «Пастернак» в центре Перми снизилась на 20 млн рублей. Сейчас его оценивают в 109 млн рублей. Объявление о продаже объекта по адресу Ленина, 37 вновь выставлено на продажу на сайте «Авито».
«Здание в центре города. Земля в собственности 0,31 га. Мощность 206 квт. Своя парковка. Есть предпроект решения для увеличения к существующим площадям 2000-2500 квадратных метров», — указано в описании.
Ранее собственники оценивали объект в 129 млн рублей. Площадь здания — 2,9 тыс. кв. метров, участка под ним — 3 тысячи. URA.RU сообщало, что его хотели выкупить власти Пермского края для нужд министерства социального развития, но позднее от идеи отказались из-за большого объема работ по его переустройству.
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Стоимость здания бывшего ресторана премиум-класса «Живаго» и кафе «Пастернак» в центре Перми снизилась на 20 млн рублей. Сейчас его оценивают в 109 млн рублей. Объявление о продаже объекта по адресу Ленина, 37 вновь выставлено на продажу на сайте «Авито». «Здание в центре города. Земля в собственности 0,31 га. Мощность 206 квт. Своя парковка. Есть предпроект решения для увеличения к существующим площадям 2000-2500 квадратных метров», — указано в описании. Ранее собственники оценивали объект в 129 млн рублей. Площадь здания — 2,9 тыс. кв. метров, участка под ним — 3 тысячи. URA.RU сообщало, что его хотели выкупить власти Пермского края для нужд министерства социального развития, но позднее от идеи отказались из-за большого объема работ по его переустройству.