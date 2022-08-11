В Перми здание ресторана премиум-класса покупают чиновники

12 августа 2022 в 06:51 Размер текста - 17 +

Здание в центре Перми готовятся купить краевые чиновники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Пермского края начали подготовку к покупке здания по Ленина, 37, где располагался элитный ресторан «Живаго», для нужд министерства социального развития. Об этом сообщает издание «Ъ-Прикамье». Само здание пока проходит оценку. «В настоящее время совместно с другими региональными ведомствами в министерстве осуществляют мероприятия, связанные с приобретением объекта в краевую собственность», — цитирует министерство «Ъ-Прикамье». Издание приводит также слова источника, знакомого с позицией владельцев здания, что «на прошлой неделе объект осмотрели оценщики, после чего будет подготовлен отчет, который поступит в региональное минимущества». Если ведомство его согласует, то «далее решение о сделке примет совет владельцев объекта». На все эти процедуры, по словам собеседника, необходимо около двух недель. Часть экспертов полагает, что собственники долго не могли найти покупателя из-за специфичности объекта и его планировки. Другие участники рынка недвижимости считают, что здание устарело и для дальнейшего использования его надо реконструировать. В разные времена там располагались кафе «Юность», «Пастернак» и ресторан премиум-класса «Живаго». Новый владелец — компания «Конкур-Пермь» перепрофилировал здание в ТЦ Zoom и неоднократно пытался его продать. Ранее URA.RU сообщало, что компания выставляла объект на продажу за 90 млн рублей. Предполагалось, что новый владелец сможет построить на этом месте элитный жилой комплекс. Однако краевые власти выступили против строительства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Пермского края начали подготовку к покупке здания по Ленина, 37, где располагался элитный ресторан «Живаго», для нужд министерства социального развития. Об этом сообщает издание «Ъ-Прикамье». Само здание пока проходит оценку. «В настоящее время совместно с другими региональными ведомствами в министерстве осуществляют мероприятия, связанные с приобретением объекта в краевую собственность», — цитирует министерство «Ъ-Прикамье». Издание приводит также слова источника, знакомого с позицией владельцев здания, что «на прошлой неделе объект осмотрели оценщики, после чего будет подготовлен отчет, который поступит в региональное минимущества». Если ведомство его согласует, то «далее решение о сделке примет совет владельцев объекта». На все эти процедуры, по словам собеседника, необходимо около двух недель. Часть экспертов полагает, что собственники долго не могли найти покупателя из-за специфичности объекта и его планировки. Другие участники рынка недвижимости считают, что здание устарело и для дальнейшего использования его надо реконструировать. В разные времена там располагались кафе «Юность», «Пастернак» и ресторан премиум-класса «Живаго». Новый владелец — компания «Конкур-Пермь» перепрофилировал здание в ТЦ Zoom и неоднократно пытался его продать. Ранее URA.RU сообщало, что компания выставляла объект на продажу за 90 млн рублей. Предполагалось, что новый владелец сможет построить на этом месте элитный жилой комплекс. Однако краевые власти выступили против строительства.