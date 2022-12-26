26 декабря 2022
25 декабря 2022

Жители Нового Уренгоя требуют вернуть старый аэропорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Макет реконструкции Аэропорта Новый Уренгой, аэропорт, макет, новый уренгой
Горожан не устраивает тесная парковка, система проезда и небольшое количество посадочных мест в зоне ожидания Фото:

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) требуют вернуть терминал старого аэропорта. Горожан не устраивает тесная парковка, система проезда и небольшое количество посадочных мест в зоне ожидания. Свои возмущения люди массово выражают в социальны сетях.

«Верните старый аэропорт и прежнюю парковку! Ну это просто невыносимо! Сам аэропорт несуразен, странности начинаются с самого въезда: работают две узкие полосы со шлагбаумом. Автомат выдачи талонов находится на таком расстоянии от земли, что, даже выйдя, нужно наклониться, у нас северный город, зачем такой автомат? Дальше несуразная маленькая парковка. Еле нашла место припарковаться. А я приехала не в час пик. Далее, прошли в новенькую красоту, все красиво и светло, присесть практически негде», — рассказала Ирина Родионова.

Жители города начали массово выражать свое мнение в комментариях. Нашлись и те, кто поддержали автора. «На самом деле, все замечания по существу. Что касается автоматов, шлагбаумов и тесной зоны досмотра на входе — вы совершенно правы», — отметил Александр Дякин. «Красота ни о чем не говорит, нужно чтобы качество и удобства были, правильно автор написала», — добавила Сумайя Иброгимова.

Агентство направило запрос в департамент транспорта и дорожного хозяйства с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что жителей Нового Уренгоя возмутила стоимость парковки в аэропорту. Горожане пожаловались главе региона Дмитрию Артюхову.

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Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) требуют вернуть терминал старого аэропорта. Горожан не устраивает тесная парковка, система проезда и небольшое количество посадочных мест в зоне ожидания. Свои возмущения люди массово выражают в социальны сетях. «Верните старый аэропорт и прежнюю парковку! Ну это просто невыносимо! Сам аэропорт несуразен, странности начинаются с самого въезда: работают две узкие полосы со шлагбаумом. Автомат выдачи талонов находится на таком расстоянии от земли, что, даже выйдя, нужно наклониться, у нас северный город, зачем такой автомат? Дальше несуразная маленькая парковка. Еле нашла место припарковаться. А я приехала не в час пик. Далее, прошли в новенькую красоту, все красиво и светло, присесть практически негде», — рассказала Ирина Родионова. Жители города начали массово выражать свое мнение в комментариях. Нашлись и те, кто поддержали автора. «На самом деле, все замечания по существу. Что касается автоматов, шлагбаумов и тесной зоны досмотра на входе — вы совершенно правы», — отметил Александр Дякин. «Красота ни о чем не говорит, нужно чтобы качество и удобства были, правильно автор написала», — добавила Сумайя Иброгимова. Агентство направило запрос в департамент транспорта и дорожного хозяйства с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее сообщалось, что жителей Нового Уренгоя возмутила стоимость парковки в аэропорту. Горожане пожаловались главе региона Дмитрию Артюхову.
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