26 декабря 2022

В Перми создают единую базу желающих сняться в кино

© Служба новостей «URA.RU»
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Съемки фильма
У пермяков есть все шансы сняться в большом кино Фото:

В Перми каждый, кто хочет стать актером кино или другим образом поработать над созданием фильмов, может отправить заявку и попасть в специальную базу. Ее собирает АНО «Центр развития кинопроизводства». Именно на этот список будут в будущем ориентироваться продюсеры и режиссеры при поиске творческих кадров. Чтобы попасть в реестр, нужно просто отправить анкету, фото и видеовизитку.

«Заполните анкету актера, сделайте фотографии разной крупности: в полный рост, поясное фото и портрет. Снимите видеовизитку продолжительностью не более 1 минуты с коротким рассказом о себе», — говорится в telegram-канале Центра «Пермская кинокомиссия», где можно узнать более подробную информацию.

Кинопроизводство в Пермском крае активно лоббирует губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, в 2022 году расходы кинокомпаний на территории региона превысили 70 млн рублей. В Прикамье снимались такие картины как «Сердце Пармы», «Географ глобус пропил», сериал «Реальные пацаны» и многие другие.

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В Перми каждый, кто хочет стать актером кино или другим образом поработать над созданием фильмов, может отправить заявку и попасть в специальную базу. Ее собирает АНО «Центр развития кинопроизводства». Именно на этот список будут в будущем ориентироваться продюсеры и режиссеры при поиске творческих кадров. Чтобы попасть в реестр, нужно просто отправить анкету, фото и видеовизитку. «Заполните анкету актера, сделайте фотографии разной крупности: в полный рост, поясное фото и портрет. Снимите видеовизитку продолжительностью не более 1 минуты с коротким рассказом о себе», — говорится в telegram-канале Центра «Пермская кинокомиссия», где можно узнать более подробную информацию. Кинопроизводство в Пермском крае активно лоббирует губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, в 2022 году расходы кинокомпаний на территории региона превысили 70 млн рублей. В Прикамье снимались такие картины как «Сердце Пармы», «Географ глобус пропил», сериал «Реальные пацаны» и многие другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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