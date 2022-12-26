В Перми создают единую базу желающих сняться в кино

27 декабря 2022 в 13:48 Размер текста - 17 +

У пермяков есть все шансы сняться в большом кино Фото: Размик Закарян © URA.RU В Перми каждый, кто хочет стать актером кино или другим образом поработать над созданием фильмов, может отправить заявку и попасть в специальную базу. Ее собирает АНО «Центр развития кинопроизводства». Именно на этот список будут в будущем ориентироваться продюсеры и режиссеры при поиске творческих кадров. Чтобы попасть в реестр, нужно просто отправить анкету, фото и видеовизитку. «Заполните анкету актера, сделайте фотографии разной крупности: в полный рост, поясное фото и портрет. Снимите видеовизитку продолжительностью не более 1 минуты с коротким рассказом о себе», — говорится в telegram-канале Центра «Пермская кинокомиссия», где можно узнать более подробную информацию. Кинопроизводство в Пермском крае активно лоббирует губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, в 2022 году расходы кинокомпаний на территории региона превысили 70 млн рублей. В Прикамье снимались такие картины как «Сердце Пармы», «Географ глобус пропил», сериал «Реальные пацаны» и многие другие.

В Перми каждый, кто хочет стать актером кино или другим образом поработать над созданием фильмов, может отправить заявку и попасть в специальную базу. Ее собирает АНО «Центр развития кинопроизводства». Именно на этот список будут в будущем ориентироваться продюсеры и режиссеры при поиске творческих кадров. Чтобы попасть в реестр, нужно просто отправить анкету, фото и видеовизитку. «Заполните анкету актера, сделайте фотографии разной крупности: в полный рост, поясное фото и портрет. Снимите видеовизитку продолжительностью не более 1 минуты с коротким рассказом о себе», — говорится в telegram-канале Центра «Пермская кинокомиссия», где можно узнать более подробную информацию. Кинопроизводство в Пермском крае активно лоббирует губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, в 2022 году расходы кинокомпаний на территории региона превысили 70 млн рублей. В Прикамье снимались такие картины как «Сердце Пармы», «Географ глобус пропил», сериал «Реальные пацаны» и многие другие.