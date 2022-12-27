На курганской трассе из-за заноса машины погибли двое водителей

В Кургане столкнулись три автомобиля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Мишкинском муниципальном округе (Курганская область) на трассе «Иртыш» из-за занесенного автомобиля произошла авария, в которой погибли двое водителей. Об этом сообщается на официальном сайте областного управления МВД.

«На 165 километре трассы „Иртыш“ произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором два человека погибли и два получили травмы. Водитель, которая двигалась в сторону города Челябинск, не справилась с управлением и столкнулась со встречным автомобилем Mercedes. От удара внедорожник столкнулся со встречной машиной Газель», — указано в сообщении курганской полиции.

Сообщается, что авария произошла из-за того, что водитель пыталась обогнать попутный транспорт и вернуться на свою полосу, но автомобиль женщины занесло. В машине жительницы области, которая ехала на автомобиле KIA, находился двухлетний ребенок в детском кресле. Водитель и пассажир получили травмы. На месте ДТП работают сотрудники полиции и МЧС.