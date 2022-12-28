Жители ХМАО защитили строителей ледового городка. Фото

В Урае горожане поспорили в соцсети из-за горок из неструганных досок

29 декабря 2022 в 02:32 Размер текста - 17 +

Жители Урая, защитили строителей ледового городка, несмотря на его качество Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Урая (ХМАО) поспорили в социальной сети из-за качества деревянных горок и ледяных фигур, установленных на площади «Планета Звезд». Пост с критикой и комментариями в защиту строителей опубликован в группе «Подслушано Урай» в социальной сети «ВКонтакте». «Снежный городок на площади „Планета Звезд“ сделан топорно и безвкусно. Сами горки не катят (водой плохо полили), доски в зазубринах, качества — ноль», — написал анонимный автор в соцсети. «Какой ужас, и это подарок детям от городских властей?» — поддержала автора поста Люция Валиева. «На этих горках страшно за детей», — написала Наталья Тарасова. Многие комментаторы встали на защиту создателей городка. «Критиковать чужую работу может только тот, кто ничего сам не создал», — написала Елена Корнева. «Зато горки удобные, большой тюбинг влазит на все», — поделилась Анастасия Гуранкова. «Люди без выходных работают, и вы еще недовольны?» — спросила автора пользователь Вика. Некоторые комментаторы посоветовали поменьше жаловаться, а некоторые поделились фото курьезных ледяных фигур из других городов. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Урая с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент написания новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске, после многочисленных жалоб жителей, оштрафовали строителей ледового городка. Также их обязали устранить разрушения, возникшие из-за оттепели. Не струганные перила на горках для катания Фото: группа «Подслушано Урай», Вк Снежные скульптуры Фото: группа «Подслушано Урай», Вк Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Урая (ХМАО) поспорили в социальной сети из-за качества деревянных горок и ледяных фигур, установленных на площади «Планета Звезд». Пост с критикой и комментариями в защиту строителей опубликован в группе «Подслушано Урай» в социальной сети «ВКонтакте». «Снежный городок на площади „Планета Звезд“ сделан топорно и безвкусно. Сами горки не катят (водой плохо полили), доски в зазубринах, качества — ноль», — написал анонимный автор в соцсети. «Какой ужас, и это подарок детям от городских властей?» — поддержала автора поста Люция Валиева. «На этих горках страшно за детей», — написала Наталья Тарасова. Многие комментаторы встали на защиту создателей городка. «Критиковать чужую работу может только тот, кто ничего сам не создал», — написала Елена Корнева. «Зато горки удобные, большой тюбинг влазит на все», — поделилась Анастасия Гуранкова. «Люди без выходных работают, и вы еще недовольны?» — спросила автора пользователь Вика. Некоторые комментаторы посоветовали поменьше жаловаться, а некоторые поделились фото курьезных ледяных фигур из других городов. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Урая с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент написания новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске, после многочисленных жалоб жителей, оштрафовали строителей ледового городка. Также их обязали устранить разрушения, возникшие из-за оттепели.