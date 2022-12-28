28 декабря 2022
27 декабря 2022

Жители ХМАО защитили строителей ледового городка. Фото

В Урае горожане поспорили в соцсети из-за горок из неструганных досок
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города и елки на Площади 1905 года. Екатеринбург, карусели, ледовый городок, горка, лошади, площадь1905 года, строительство ледового городка
Жители Урая, защитили строителей ледового городка, несмотря на его качество Фото:

Жители Урая (ХМАО) поспорили в социальной сети из-за качества деревянных горок и ледяных фигур, установленных на площади «Планета Звезд». Пост с критикой и комментариями в защиту строителей опубликован в группе «Подслушано Урай» в социальной сети «ВКонтакте».

«Снежный городок на площади „Планета Звезд“ сделан топорно и безвкусно. Сами горки не катят (водой плохо полили), доски в зазубринах, качества — ноль», — написал анонимный автор в соцсети.

«Какой ужас, и это подарок детям от городских властей?» — поддержала автора поста Люция Валиева. «На этих горках страшно за детей», — написала Наталья Тарасова.

Многие комментаторы встали на защиту создателей городка. «Критиковать чужую работу может только тот, кто ничего сам не создал», — написала Елена Корнева. «Зато горки удобные, большой тюбинг влазит на все», — поделилась Анастасия Гуранкова. «Люди без выходных работают, и вы еще недовольны?» — спросила автора пользователь Вика. Некоторые комментаторы посоветовали поменьше жаловаться, а некоторые поделились фото курьезных ледяных фигур из других городов.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Урая с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент написания новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске, после многочисленных жалоб жителей, оштрафовали строителей ледового городка. Также их обязали устранить разрушения, возникшие из-за оттепели.

Не струганные перила на горках для катания
Фото:
Снежные скульптуры
Фото:
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Жители Урая (ХМАО) поспорили в социальной сети из-за качества деревянных горок и ледяных фигур, установленных на площади «Планета Звезд». Пост с критикой и комментариями в защиту строителей опубликован в группе «Подслушано Урай» в социальной сети «ВКонтакте». «Снежный городок на площади „Планета Звезд“ сделан топорно и безвкусно. Сами горки не катят (водой плохо полили), доски в зазубринах, качества — ноль», — написал анонимный автор в соцсети. «Какой ужас, и это подарок детям от городских властей?» — поддержала автора поста Люция Валиева. «На этих горках страшно за детей», — написала Наталья Тарасова. Многие комментаторы встали на защиту создателей городка. «Критиковать чужую работу может только тот, кто ничего сам не создал», — написала Елена Корнева. «Зато горки удобные, большой тюбинг влазит на все», — поделилась Анастасия Гуранкова. «Люди без выходных работают, и вы еще недовольны?» — спросила автора пользователь Вика. Некоторые комментаторы посоветовали поменьше жаловаться, а некоторые поделились фото курьезных ледяных фигур из других городов. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Урая с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент написания новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске, после многочисленных жалоб жителей, оштрафовали строителей ледового городка. Также их обязали устранить разрушения, возникшие из-за оттепели.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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