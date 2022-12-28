В ХМАО главврача признали виновным в растрате и мошенничестве

29 декабря 2022 в 09:37 Размер текста - 17 +

Главного врача Ханты-Мансийского КВД осудили на 3 года условно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО суд признал виновным бывшего главного врача Ханты-Мансийского кожно-венерологического диспансера в растрате и мошенничестве с использованием служебного положения. На сайте прокуратуры ХМАО появилась информация, что он получил три года условно. «Ханты-Мансийский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего главного врача бюджетного учреждения автономного округа „Ханты-Мансийский клинический кожно-венерологический диспансер“. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ (растрата имущества с использованием служебного положения), ч. 3 и ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размере). Суд назначил виновному за совершенные им преступления наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года», — сообщает ведомство. Подсудимого дисквалифицировали на два года. По данным прокуратуры, главврач передал вверенное ему медицинское оборудование КВД стоимостью 650 тысяч рублей в распоряжение аффилированной организации. «Кроме того, в период с 2017 по 2018 он получил заработную плату двух лиц, фактически не осуществлявших трудовую деятельность в учреждении, на сумму свыше 1,5 миллиона рублей. Судом удовлетворены исковые требования прокуратуры о взыскании с осужденного в пользу Департамента округа и территориального Фонда обязательного медицинского страхования денежных средств в размере более 1,4 миллионов рублей», — добавили в прокуратуре. Ранее URA.RU писало о приговоре торговцу суррогатом из Пыть-Яха. Виновный в смерти четырех жителей города получил 5,5 лет колонии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО суд признал виновным бывшего главного врача Ханты-Мансийского кожно-венерологического диспансера в растрате и мошенничестве с использованием служебного положения. На сайте прокуратуры ХМАО появилась информация, что он получил три года условно. «Ханты-Мансийский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего главного врача бюджетного учреждения автономного округа „Ханты-Мансийский клинический кожно-венерологический диспансер“. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ (растрата имущества с использованием служебного положения), ч. 3 и ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размере). Суд назначил виновному за совершенные им преступления наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года», — сообщает ведомство. Подсудимого дисквалифицировали на два года. По данным прокуратуры, главврач передал вверенное ему медицинское оборудование КВД стоимостью 650 тысяч рублей в распоряжение аффилированной организации. «Кроме того, в период с 2017 по 2018 он получил заработную плату двух лиц, фактически не осуществлявших трудовую деятельность в учреждении, на сумму свыше 1,5 миллиона рублей. Судом удовлетворены исковые требования прокуратуры о взыскании с осужденного в пользу Департамента округа и территориального Фонда обязательного медицинского страхования денежных средств в размере более 1,4 миллионов рублей», — добавили в прокуратуре. Ранее URA.RU писало о приговоре торговцу суррогатом из Пыть-Яха. Виновный в смерти четырех жителей города получил 5,5 лет колонии.