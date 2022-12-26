В ХМАО посадили торговца суррогатом, от которого умерло 4 человека

27 декабря 2022 в 12:42 Размер текста - 17 +

Жителя Омска приговорили к 5,5 годам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пыть-Яхский городской суд (ХМАО) приговорил жителя Омска к 5,5 годам лишения свободы за продажу кустарного алкоголя, от которого погибло 4 человека. Информация была опубликовано пресс-службой прокуратуры. «Подсудимый приобрел алкогольную продукцию кустарного производства в г Омске. В последующем он перепродал опасный алкоголь на территории Пыть-Яха и Нефтеюганского района. После употребления этой продукции в период с декабря 2019 года по январь 2020 года погибло 4 человека», — отмечают в прокуратуре. Ранее URA.RU рассказывало, что полицейские Сургута (ХМАО) обнаружили крупную партию нелегальной водки без маркировки — около 5,5 тысяч бутылок. Злоумышленник, который планировал сбыть алкоголь, успел поставить товар в одну из торговых точек города.

Пыть-Яхский городской суд (ХМАО) приговорил жителя Омска к 5,5 годам лишения свободы за продажу кустарного алкоголя, от которого погибло 4 человека. Информация была опубликовано пресс-службой прокуратуры. «Подсудимый приобрел алкогольную продукцию кустарного производства в г Омске. В последующем он перепродал опасный алкоголь на территории Пыть-Яха и Нефтеюганского района. После употребления этой продукции в период с декабря 2019 года по январь 2020 года погибло 4 человека», — отмечают в прокуратуре. Ранее URA.RU рассказывало, что полицейские Сургута (ХМАО) обнаружили крупную партию нелегальной водки без маркировки — около 5,5 тысяч бутылок. Злоумышленник, который планировал сбыть алкоголь, успел поставить товар в одну из торговых точек города.