В ХМАО посадили торговца суррогатом, от которого умерло 4 человека

Пыть-Яхский городской суд (ХМАО) приговорил жителя Омска к 5,5 годам лишения свободы за продажу кустарного алкоголя, от которого погибло 4 человека. Информация была опубликовано пресс-службой прокуратуры.
«Подсудимый приобрел алкогольную продукцию кустарного производства в г Омске. В последующем он перепродал опасный алкоголь на территории Пыть-Яха и Нефтеюганского района. После употребления этой продукции в период с декабря 2019 года по январь 2020 года погибло 4 человека», — отмечают в прокуратуре.
Ранее URA.RU рассказывало, что полицейские Сургута (ХМАО) обнаружили крупную партию нелегальной водки без маркировки — около 5,5 тысяч бутылок. Злоумышленник, который планировал сбыть алкоголь, успел поставить товар в одну из торговых точек города.
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