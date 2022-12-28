В Сатке (Челябинская область) местные жители боятся отпускать детей в главный ледовый городок из-за травмоопасных ледяных ступенек на горках. В социальных сетях родители просят подрядчика исправить скользкие лестницы, пока дети не получили увечья.
«Уважаемые архитекторы и конструкторы ледяных горок у ДК „Металлург“. Все красиво и хорошо, только один минус — и очень травмоопасный. При подъеме по ледяным ступенькам дети скользят и срываются вниз, увлекая за собой нижестоящих. За 30 минут катания с детьми два случая с диким ревом детей. Устраните недочет в конструкции, пока нет серьезных травм», — пишет Игорь Б. в паблике «Подслушано г. Сатка» в соцсети «ВКонтакте».
Администрация Саткинского района в этом же паблике прокомментировала жалобу. Нарушения должны устранить.
«МКУ „Управление по благоустройству“ довели информацию до подрядной организации ИП Епишкин А. В. Мероприятия по устранению выявленного нарушения будут проведены в кратчайшие сроки. Кроме этого, просим жителей и гостей города соблюдать правила безопасности при катании с горок, тем самым Вы обезопасите себя и окружающих от возможных травм и повреждений!» — говорится в сообщении чиновников.
Лестницы горок полностью из льда, на ступеньках нет никакого дополнительного покрытия
Фото: Игорь Бобков в паблике «Подслушано г. Сатка» в «ВКонтакте»
Детям тяжело забраться на горку, зато легко поскользнуться на ступеньках и упасть
Фото: Игорь Бобков в паблике «Подслушано г. Сатка» во «ВКонтакте»
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В Сатке (Челябинская область) местные жители боятся отпускать детей в главный ледовый городок из-за травмоопасных ледяных ступенек на горках. В социальных сетях родители просят подрядчика исправить скользкие лестницы, пока дети не получили увечья. «Уважаемые архитекторы и конструкторы ледяных горок у ДК „Металлург“. Все красиво и хорошо, только один минус — и очень травмоопасный. При подъеме по ледяным ступенькам дети скользят и срываются вниз, увлекая за собой нижестоящих. За 30 минут катания с детьми два случая с диким ревом детей. Устраните недочет в конструкции, пока нет серьезных травм», — пишет Игорь Б. в паблике «Подслушано г. Сатка» в соцсети «ВКонтакте». Администрация Саткинского района в этом же паблике прокомментировала жалобу. Нарушения должны устранить. «МКУ „Управление по благоустройству“ довели информацию до подрядной организации ИП Епишкин А. В. Мероприятия по устранению выявленного нарушения будут проведены в кратчайшие сроки. Кроме этого, просим жителей и гостей города соблюдать правила безопасности при катании с горок, тем самым Вы обезопасите себя и окружающих от возможных травм и повреждений!» — говорится в сообщении чиновников.