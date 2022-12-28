Открытие ледового городка в Сатке состоялось 28 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сатке (Челябинская область) местные жители боятся отпускать детей в главный ледовый городок из-за травмоопасных ледяных ступенек на горках. В социальных сетях родители просят подрядчика исправить скользкие лестницы, пока дети не получили увечья.

«Уважаемые архитекторы и конструкторы ледяных горок у ДК „Металлург“. Все красиво и хорошо, только один минус — и очень травмоопасный. При подъеме по ледяным ступенькам дети скользят и срываются вниз, увлекая за собой нижестоящих. За 30 минут катания с детьми два случая с диким ревом детей. Устраните недочет в конструкции, пока нет серьезных травм», — пишет Игорь Б. в паблике «Подслушано г. Сатка» в соцсети «ВКонтакте».

Администрация Саткинского района в этом же паблике прокомментировала жалобу. Нарушения должны устранить.

«МКУ „Управление по благоустройству“ довели информацию до подрядной организации ИП Епишкин А. В. Мероприятия по устранению выявленного нарушения будут проведены в кратчайшие сроки. Кроме этого, просим жителей и гостей города соблюдать правила безопасности при катании с горок, тем самым Вы обезопасите себя и окружающих от возможных травм и повреждений!» — говорится в сообщении чиновников.

Лестницы горок полностью из льда, на ступеньках нет никакого дополнительного покрытия Фото: Игорь Бобков в паблике «Подслушано г. Сатка» в «ВКонтакте»