28 декабря 2022

Пермский застройщик назвал сроки строительства нового бассейна

Директор «Ива-Девелопмент» заявил о планах построить новый бассейн в Перми к 2026 году
© Служба новостей «URA.RU»
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В бассейне будут две плавательные чаши Фото:

Пермский застройщик «Ива-Девелопмент» планирует построить в Перми новый бассейн к 2026 году. Об этом заявил генеральный директор компании Алексей Скрипкин.

«К концу 2026 году мы планируем построить и безвозмездно передать в краевую собственность плавательный бассейн. Бассейн будет являться современным спортивным сооружением и иметь две плавательные чаши одна из которых 50 метров [в длину]», — заявил Скрипкин на заседании, которое транслировалось в официальной группе краевого правительства в соцсети «ВКонтакте».

Бассейн панируется построить рядом с Ледовой ареной. Единогласным решением на заседании проекту был присвоен статус приоритетного. Помимо бассейна, застройщик планирует построить не менее 250 тыс. кв. метров современного жилья к 2029 году.

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Пермский застройщик «Ива-Девелопмент» планирует построить в Перми новый бассейн к 2026 году. Об этом заявил генеральный директор компании Алексей Скрипкин. «К концу 2026 году мы планируем построить и безвозмездно передать в краевую собственность плавательный бассейн. Бассейн будет являться современным спортивным сооружением и иметь две плавательные чаши одна из которых 50 метров [в длину]», — заявил Скрипкин на заседании, которое транслировалось в официальной группе краевого правительства в соцсети «ВКонтакте». Бассейн панируется построить рядом с Ледовой ареной. Единогласным решением на заседании проекту был присвоен статус приоритетного. Помимо бассейна, застройщик планирует построить не менее 250 тыс. кв. метров современного жилья к 2029 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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