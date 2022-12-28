Пермский застройщик назвал сроки строительства нового бассейна

Директор «Ива-Девелопмент» заявил о планах построить новый бассейн в Перми к 2026 году

29 декабря 2022 в 15:07 Размер текста - 17 +

В бассейне будут две плавательные чаши Фото: Размик Закарян © URA.RU Пермский застройщик «Ива-Девелопмент» планирует построить в Перми новый бассейн к 2026 году. Об этом заявил генеральный директор компании Алексей Скрипкин. «К концу 2026 году мы планируем построить и безвозмездно передать в краевую собственность плавательный бассейн. Бассейн будет являться современным спортивным сооружением и иметь две плавательные чаши одна из которых 50 метров [в длину]», — заявил Скрипкин на заседании, которое транслировалось в официальной группе краевого правительства в соцсети «ВКонтакте». Бассейн панируется построить рядом с Ледовой ареной. Единогласным решением на заседании проекту был присвоен статус приоритетного. Помимо бассейна, застройщик планирует построить не менее 250 тыс. кв. метров современного жилья к 2029 году.

Пермский застройщик «Ива-Девелопмент» планирует построить в Перми новый бассейн к 2026 году. Об этом заявил генеральный директор компании Алексей Скрипкин. «К концу 2026 году мы планируем построить и безвозмездно передать в краевую собственность плавательный бассейн. Бассейн будет являться современным спортивным сооружением и иметь две плавательные чаши одна из которых 50 метров [в длину]», — заявил Скрипкин на заседании, которое транслировалось в официальной группе краевого правительства в соцсети «ВКонтакте». Бассейн панируется построить рядом с Ледовой ареной. Единогласным решением на заседании проекту был присвоен статус приоритетного. Помимо бассейна, застройщик планирует построить не менее 250 тыс. кв. метров современного жилья к 2029 году.