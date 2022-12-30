Мэр из ЯНАО объявил конкурс на лучший новогодний рецепт

Глава администрации Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин попросил своих подписчиков делиться рецептами новогодних блюд. Автора лучшего рецепта ждет сюрприз, сообщил он на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Поделитесь со мной своими праздничными рецептами и фото в комментариях. Самому оригинальному сделаю сюрприз», — написал Андрей Гаранин.
Подписчики приняли участие в конкурсе от мэра. С ним поделились рецептами гуся в винном соусе, курицы с апельсинами, рецептом тунца «под шубой» и другими. Конкурс продолжается.
Ранее URA.RU рассказало, что Андрей Гаранин обещал подписчикам северные деликатесы за стихи. Также он предлагал поделиться баночкой «хреновки» по своему секретному рецепту.
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