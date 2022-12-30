30 декабря 2022
29 декабря 2022

Мэр из ЯНАО объявил конкурс на лучший новогодний рецепт

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Гаранин, глава города Губкинский, ЯНАО, гаранин андрей
Андрей Гаранин обещал подписчикам сюрприз за рецепт новогоднего блюда Фото:

Глава администрации Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин попросил своих подписчиков делиться рецептами новогодних блюд. Автора лучшего рецепта ждет сюрприз, сообщил он на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Поделитесь со мной своими праздничными рецептами и фото в комментариях. Самому оригинальному сделаю сюрприз», — написал Андрей Гаранин.

Подписчики приняли участие в конкурсе от мэра. С ним поделились рецептами гуся в винном соусе, курицы с апельсинами, рецептом тунца «под шубой» и другими. Конкурс продолжается.

Ранее URA.RU рассказало, что Андрей Гаранин обещал подписчикам северные деликатесы за стихи. Также он предлагал поделиться баночкой «хреновки» по своему секретному рецепту.

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Глава администрации Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин попросил своих подписчиков делиться рецептами новогодних блюд. Автора лучшего рецепта ждет сюрприз, сообщил он на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Поделитесь со мной своими праздничными рецептами и фото в комментариях. Самому оригинальному сделаю сюрприз», — написал Андрей Гаранин. Подписчики приняли участие в конкурсе от мэра. С ним поделились рецептами гуся в винном соусе, курицы с апельсинами, рецептом тунца «под шубой» и другими. Конкурс продолжается. Ранее URA.RU рассказало, что Андрей Гаранин обещал подписчикам северные деликатесы за стихи. Также он предлагал поделиться баночкой «хреновки» по своему секретному рецепту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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