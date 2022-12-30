Комарова выступила с обращением к жителям ХМАО. Видео

Губернатор ХМАО поздравила жителей с Новым годом

31 декабря 2022 в 09:28 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова поздравила земляков с наступающим Новым годом Фото: Центр социальных медиа Югры Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила земляков с наступающим Новым годом. Видео опубликовано в telegram-канале главы округа. «Встречая Новый год, мы всем сердцем хотим, чтобы наша вера в добро победила, позволила обойти стороной беды, несчастья, чтобы в каждой югорской семье царили мир, благополучие, родные и близкие были здоровы, счастливы», — сообщила Комарова. Особую благодарность губернатор выразила югорчанам, которые защищают Родину. Комарова также отметила, что 2022 год открыл силу сплоченности жителей. «Пусть 2023 год будет таким — счастливым, добрым, победным, лучшим для каждого из нас», — добавила губернатор. Ранее сообщалось, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова встретит Новый год в кругу семьи. Рабочий график главы региона открывается уже 4—5 января рабочими мероприятиями.

Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила земляков с наступающим Новым годом. Видео опубликовано в telegram-канале главы округа. «Встречая Новый год, мы всем сердцем хотим, чтобы наша вера в добро победила, позволила обойти стороной беды, несчастья, чтобы в каждой югорской семье царили мир, благополучие, родные и близкие были здоровы, счастливы», — сообщила Комарова. Особую благодарность губернатор выразила югорчанам, которые защищают Родину. Комарова также отметила, что 2022 год открыл силу сплоченности жителей. «Пусть 2023 год будет таким — счастливым, добрым, победным, лучшим для каждого из нас», — добавила губернатор. Ранее сообщалось, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова встретит Новый год в кругу семьи. Рабочий график главы региона открывается уже 4—5 января рабочими мероприятиями.