Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила земляков с наступающим Новым годом. Видео опубликовано в telegram-канале главы округа.
«Встречая Новый год, мы всем сердцем хотим, чтобы наша вера в добро победила, позволила обойти стороной беды, несчастья, чтобы в каждой югорской семье царили мир, благополучие, родные и близкие были здоровы, счастливы», — сообщила Комарова. Особую благодарность губернатор выразила югорчанам, которые защищают Родину.
Комарова также отметила, что 2022 год открыл силу сплоченности жителей. «Пусть 2023 год будет таким — счастливым, добрым, победным, лучшим для каждого из нас», — добавила губернатор.
Ранее сообщалось, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова встретит Новый год в кругу семьи. Рабочий график главы региона открывается уже 4—5 января рабочими мероприятиями.
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