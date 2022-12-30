30 декабря 2022

Челябинский полк с фронта поздравил земляков с Новым годом. Видео

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Гагарин Юрий Леонидович - позывной «Ангел». Челябинск , ангел, гагарин юрий
Полк «Апостол» заверил челябинцев, что стоит на страже интересов государства Фото:

Челябинский полк «Апостол» под командованием Юрия Гагарина с позывным «Ангел» записал видеопоздравление для земляков. Бойцы, находящиеся в зоне спецоперации, поздравили южноуральцев с Новым годом, пообещав оставаться на страже интересов государства.

«Дорогие челябинцы, поздравляем вас с Новым годом! Победа будет за нами, в нас не сомневайтесь! Челябинск, спи спокойно, мы на страже и победим!», — говорит Юрий Гагарин в поздравлении.

Командир южноуральского батальона «Апостол» Юрий Гагарин с позывным «Ангел» участвует в спецоперации уже восьмой месяц. Во время взятия Мариуполя он спас 367 детей.

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Челябинский полк «Апостол» под командованием Юрия Гагарина с позывным «Ангел» записал видеопоздравление для земляков. Бойцы, находящиеся в зоне спецоперации, поздравили южноуральцев с Новым годом, пообещав оставаться на страже интересов государства. «Дорогие челябинцы, поздравляем вас с Новым годом! Победа будет за нами, в нас не сомневайтесь! Челябинск, спи спокойно, мы на страже и победим!», — говорит Юрий Гагарин в поздравлении. Командир южноуральского батальона «Апостол» Юрий Гагарин с позывным «Ангел» участвует в спецоперации уже восьмой месяц. Во время взятия Мариуполя он спас 367 детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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