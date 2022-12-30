Полк «Апостол» заверил челябинцев, что стоит на страже интересов государства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский полк «Апостол» под командованием Юрия Гагарина с позывным «Ангел» записал видеопоздравление для земляков. Бойцы, находящиеся в зоне спецоперации, поздравили южноуральцев с Новым годом, пообещав оставаться на страже интересов государства.

«Дорогие челябинцы, поздравляем вас с Новым годом! Победа будет за нами, в нас не сомневайтесь! Челябинск, спи спокойно, мы на страже и победим!», — говорит Юрий Гагарин в поздравлении.

Командир южноуральского батальона «Апостол» Юрий Гагарин с позывным «Ангел» участвует в спецоперации уже восьмой месяц. Во время взятия Мариуполя он спас 367 детей.