Полк «Апостол» заверил челябинцев, что стоит на страже интересов государства
Челябинский полк «Апостол» под командованием Юрия Гагарина с позывным «Ангел» записал видеопоздравление для земляков. Бойцы, находящиеся в зоне спецоперации, поздравили южноуральцев с Новым годом, пообещав оставаться на страже интересов государства.
«Дорогие челябинцы, поздравляем вас с Новым годом! Победа будет за нами, в нас не сомневайтесь! Челябинск, спи спокойно, мы на страже и победим!», — говорит Юрий Гагарин в поздравлении.
Командир южноуральского батальона «Апостол» Юрий Гагарин с позывным «Ангел» участвует в спецоперации уже восьмой месяц. Во время взятия Мариуполя он спас 367 детей.
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