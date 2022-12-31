Россиянам помогут с бесплатной медпомощью в 2023 году

В России утверждена программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2023 год. Об этом сообщили в Правительстве РФ.
«Правительство РФ постановляет утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», — заявлено в тексте документа за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Программа устанавливает различные виды заболеваний, при которых гражданам положено оказание бесплатной медпомощи, а также базовую программу медицинского страхования.
Ранее в Правительстве России уточнили правила по назначению единого пособия на детей для семей мобилизованных. Доходы таких граждан планируется теперь учитывать при оценке нуждаемости их семей.
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В России утверждена программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2023 год. Об этом сообщили в Правительстве РФ. «Правительство РФ постановляет утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», — заявлено в тексте документа за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Программа устанавливает различные виды заболеваний, при которых гражданам положено оказание бесплатной медпомощи, а также базовую программу медицинского страхования. Ранее в Правительстве России уточнили правила по назначению единого пособия на детей для семей мобилизованных. Доходы таких граждан планируется теперь учитывать при оценке нуждаемости их семей.