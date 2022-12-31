Власти создали особые условия по льготам для части россиян

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Правительство РФ: доходы мобилизованных не учтут при расчете ежемесячного пособия на детей

31 декабря 2022 в 15:46 Размер текста - 17 +

Доходы мобилизованных не будут учитываться при расчете ежемесячного пособия для их семей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Российские власти уточнили правила по назначению единого пособия на детей для семей мобилизованных. Теперь доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей, сообщили в telegram-канале правительства РФ. «Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка», — написали в сообщении . Уточняется, что пособие введут с 1 января 2023 года. Выплату смогут получать беременные женщины, которые встали на учет в срок до 12 недель, а также родители детей в возрасте до 17 лет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ранее Мишустин в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ сообщил о готовящихся мерах поддержки военнослужащих. Информация опубликована в telegram-канале правительства.

Российские власти уточнили правила по назначению единого пособия на детей для семей мобилизованных. Теперь доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей, сообщили в telegram-канале правительства РФ. «Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка», — написали в сообщении. Уточняется, что пособие введут с 1 января 2023 года. Выплату смогут получать беременные женщины, которые встали на учет в срок до 12 недель, а также родители детей в возрасте до 17 лет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ранее Мишустин в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ сообщил о готовящихся мерах поддержки военнослужащих. Информация опубликована в telegram-канале правительства.