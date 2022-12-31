Власти создали особые условия по льготам для части россиян

Российские власти уточнили правила по назначению единого пособия на детей для семей мобилизованных. Теперь доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей, сообщили в telegram-канале правительства РФ.
«Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка», — написали в сообщении. Уточняется, что пособие введут с 1 января 2023 года.
Выплату смогут получать беременные женщины, которые встали на учет в срок до 12 недель, а также родители детей в возрасте до 17 лет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ранее Мишустин в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ сообщил о готовящихся мерах поддержки военнослужащих. Информация опубликована в telegram-канале правительства.
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Российские власти уточнили правила по назначению единого пособия на детей для семей мобилизованных. Теперь доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей, сообщили в telegram-канале правительства РФ. «Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка», — написали в сообщении. Уточняется, что пособие введут с 1 января 2023 года. Выплату смогут получать беременные женщины, которые встали на учет в срок до 12 недель, а также родители детей в возрасте до 17 лет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ранее Мишустин в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ сообщил о готовящихся мерах поддержки военнослужащих. Информация опубликована в telegram-канале правительства.