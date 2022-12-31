31 декабря 2022
30 декабря 2022

Комарова поблагодарила жителей ХМАО за новогодние поздравления. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой в село Угут, Сургутский район., портрет, комарова наталья
Комарова получила поздравления от жителей всего региона Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова высказала слова благодарности жителям региона, которые отправили ей новогодние поздравления. Об этом она рассказала на своей странице в telegram-канале.

«Дорогие югорчане, спасибо за поздравления! Получила ваши письма, открытки и сообщения. Благодарю за теплые пожелания», — говорится в сообщении.

Поздравления для главы ХМАО передал мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин. Наталья Комарова особенно отметила открытку от Нины Пановой, ветерана Великой Отечественной войны, почетного жителя Ханты-Мансийска. В поздравлении жительница Югры высказала мнение о регионе: «Как она велика! Глазами не обшаришь, богата недрами, людьми».

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова поздравила земляков с наступающим Новым годом. Особую благодарность в обращении губернатор выразила югорчанам, которые защищают Родину. Комарова также отметила, что 2022 год открыл силу сплоченности жителей.

Наталья Комарова получила поздравления от взрослых и детей всего региона

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова высказала слова благодарности жителям региона, которые отправили ей новогодние поздравления. Об этом она рассказала на своей странице в telegram-канале. «Дорогие югорчане, спасибо за поздравления! Получила ваши письма, открытки и сообщения. Благодарю за теплые пожелания», — говорится в сообщении. Поздравления для главы ХМАО передал мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин. Наталья Комарова особенно отметила открытку от Нины Пановой, ветерана Великой Отечественной войны, почетного жителя Ханты-Мансийска. В поздравлении жительница Югры высказала мнение о регионе: «Как она велика! Глазами не обшаришь, богата недрами, людьми». Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова поздравила земляков с наступающим Новым годом. Особую благодарность в обращении губернатор выразила югорчанам, которые защищают Родину. Комарова также отметила, что 2022 год открыл силу сплоченности жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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