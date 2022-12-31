Комарова получила поздравления от жителей всего региона Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова высказала слова благодарности жителям региона, которые отправили ей новогодние поздравления. Об этом она рассказала на своей странице в telegram-канале.

«Дорогие югорчане, спасибо за поздравления! Получила ваши письма, открытки и сообщения. Благодарю за теплые пожелания», — говорится в сообщении.

Поздравления для главы ХМАО передал мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин. Наталья Комарова особенно отметила открытку от Нины Пановой, ветерана Великой Отечественной войны, почетного жителя Ханты-Мансийска. В поздравлении жительница Югры высказала мнение о регионе: «Как она велика! Глазами не обшаришь, богата недрами, людьми».

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова поздравила земляков с наступающим Новым годом. Особую благодарность в обращении губернатор выразила югорчанам, которые защищают Родину. Комарова также отметила, что 2022 год открыл силу сплоченности жителей.