В Екатеринбурге экстренно отменили рейс в Ижевск. Скрин

05 января 2023 в 03:21 Размер текста - 17 +

Самолет должен был вылететь из аэропорта Кольцово в 4:10 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили вылет рейса в Ижевск. Информация об этом появилась в онлайн-табло Кольцово. Рейс I8-202 авиакомпании «Ижавиа», который должен был вылететь из Екатеринбурга в Ижевск в 4:10 5 января, отменен, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причина отмены рейса на данный момент неизвестна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Ижавиа». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 4 января отменили рейс в Дубай. Также агентство рассказывало о внеплановых отменах рейсов в Турцию из Кольцово. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово

В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили вылет рейса в Ижевск. Информация об этом появилась в онлайн-табло Кольцово. Рейс I8-202 авиакомпании «Ижавиа», который должен был вылететь из Екатеринбурга в Ижевск в 4:10 5 января, отменен, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причина отмены рейса на данный момент неизвестна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Ижавиа». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 4 января отменили рейс в Дубай. Также агентство рассказывало о внеплановых отменах рейсов в Турцию из Кольцово.