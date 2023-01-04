04 января 2023
03 января 2023

В Екатеринбурге экстренно отменили рейс в Ижевск. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , кольцово, ночной аэропорт
Самолет должен был вылететь из аэропорта Кольцово в 4:10 Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили вылет рейса в Ижевск. Информация об этом появилась в онлайн-табло Кольцово.

Рейс I8-202 авиакомпании «Ижавиа», который должен был вылететь из Екатеринбурга в Ижевск в 4:10 5 января, отменен, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причина отмены рейса на данный момент неизвестна.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Ижавиа». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 4 января отменили рейс в Дубай. Также агентство рассказывало о внеплановых отменах рейсов в Турцию из Кольцово.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили вылет рейса в Ижевск. Информация об этом появилась в онлайн-табло Кольцово. Рейс I8-202 авиакомпании «Ижавиа», который должен был вылететь из Екатеринбурга в Ижевск в 4:10 5 января, отменен, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причина отмены рейса на данный момент неизвестна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Ижавиа». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 4 января отменили рейс в Дубай. Также агентство рассказывало о внеплановых отменах рейсов в Турцию из Кольцово.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...