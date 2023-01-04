Самолет должен был вылететь из аэропорта Кольцово в 4:10
В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили вылет рейса в Ижевск. Информация об этом появилась в онлайн-табло Кольцово.
Рейс I8-202 авиакомпании «Ижавиа», который должен был вылететь из Екатеринбурга в Ижевск в 4:10 5 января, отменен, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причина отмены рейса на данный момент неизвестна.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Ижавиа». На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 4 января отменили рейс в Дубай. Также агентство рассказывало о внеплановых отменах рейсов в Турцию из Кольцово.
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