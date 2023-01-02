В Кольцово отменили рейсы в Турцию

В Екатеринбурге отменили два рейса турецкой авиакомпании Corendon Airlines. Лайнеры должны были лететь в Анталью 3 января. Информация об этом появилась на сайте аэропорта Кольцово.
Первый рейс из Екатеринбурга в Анталью должен был вылететь 3 января в 16:30. Второй рейс планировал покинуть Кольцово в 22:55, но был также отменен, следует из информации указанной на сайте аэропорта Кольцово. Причины отмены на данный момент неизвестны.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу Кольцово. На момент публикации ответа не поступило.
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В Екатеринбурге отменили два рейса турецкой авиакомпании Corendon Airlines. Лайнеры должны были лететь в Анталью 3 января. Информация об этом появилась на сайте аэропорта Кольцово. Первый рейс из Екатеринбурга в Анталью должен был вылететь 3 января в 16:30. Второй рейс планировал покинуть Кольцово в 22:55, но был также отменен, следует из информации указанной на сайте аэропорта Кольцово. Причины отмены на данный момент неизвестны. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу Кольцово. На момент публикации ответа не поступило. Ранее агентство писало, что три международных рейса задержали в Кольцово. Причиной задержки стала непогода.