02 января 2023
01 января 2023

В Кольцово отменили рейсы в Турцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
В Екатеринбурге отменили два рейса турецкой авиакомпании Corendon Airlines Фото:

В Екатеринбурге отменили два рейса турецкой авиакомпании Corendon Airlines. Лайнеры должны были лететь в Анталью 3 января. Информация об этом появилась на сайте аэропорта Кольцово.

Первый рейс из Екатеринбурга в Анталью должен был вылететь 3 января в 16:30. Второй рейс планировал покинуть Кольцово в 22:55, но был также отменен, следует из информации указанной на сайте аэропорта Кольцово. Причины отмены на данный момент неизвестны.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу Кольцово. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее агентство писало, что три международных рейса задержали в Кольцово. Причиной задержки стала непогода.

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В Екатеринбурге отменили два рейса турецкой авиакомпании Corendon Airlines. Лайнеры должны были лететь в Анталью 3 января. Информация об этом появилась на сайте аэропорта Кольцово. Первый рейс из Екатеринбурга в Анталью должен был вылететь 3 января в 16:30. Второй рейс планировал покинуть Кольцово в 22:55, но был также отменен, следует из информации указанной на сайте аэропорта Кольцово. Причины отмены на данный момент неизвестны. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу Кольцово. На момент публикации ответа не поступило. Ранее агентство писало, что три международных рейса задержали в Кольцово. Причиной задержки стала непогода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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