В Екатеринбурге отменили рейс в Дубай

Вылет рейса из Екатеринбурга в Дубай отменили
В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейс авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов в Дубай. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта.
«Рейс FZ-8902 авиакомпании Flydubai должен был вылететь из Екатеринбурга в Дубай в 18:15 часов 4 января. Причиной отмены рейса является решение авиакомпании», — рассказали корреспонденту агентства в Кольцово.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге задержали рейс в Казахстан на пять часов. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.
В Кольцово отменили рейс в Дубай
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