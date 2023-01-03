В Екатеринбурге отменили рейс в Дубай

04 января 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

Вылет рейса из Екатеринбурга в Дубай отменили Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейс авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов в Дубай. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта. «Рейс FZ-8902 авиакомпании Flydubai должен был вылететь из Екатеринбурга в Дубай в 18:15 часов 4 января. Причиной отмены рейса является решение авиакомпании», — рассказали корреспонденту агентства в Кольцово. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге задержали рейс в Казахстан на пять часов. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. В Кольцово отменили рейс в Дубай Скрин: Кольцово

В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейс авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов в Дубай. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта. «Рейс FZ-8902 авиакомпании Flydubai должен был вылететь из Екатеринбурга в Дубай в 18:15 часов 4 января. Причиной отмены рейса является решение авиакомпании», — рассказали корреспонденту агентства в Кольцово. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге задержали рейс в Казахстан на пять часов. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.