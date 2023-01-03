03 января 2023

В Екатеринбурге отменили рейс в Дубай

© Служба новостей «URA.RU»
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Вылет рейса из Екатеринбурга в Дубай отменили Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейс авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов в Дубай. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Рейс FZ-8902 авиакомпании Flydubai должен был вылететь из Екатеринбурга в Дубай в 18:15 часов 4 января. Причиной отмены рейса является решение авиакомпании», — рассказали корреспонденту агентства в Кольцово.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге задержали рейс в Казахстан на пять часов. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.

В Кольцово отменили рейс в Дубай

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейс авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов в Дубай. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта. «Рейс FZ-8902 авиакомпании Flydubai должен был вылететь из Екатеринбурга в Дубай в 18:15 часов 4 января. Причиной отмены рейса является решение авиакомпании», — рассказали корреспонденту агентства в Кольцово. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге задержали рейс в Казахстан на пять часов. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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