04 января 2023
03 января 2023
02 января 2023

В ЯНАО увеличена ежемесячная стипендия губернатора одаренным детям

© Служба новостей «URA.RU»
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Одаренные воспитанники Детской школы искусств будут получать повышенную стипендию Фото:

В ЯНАО 30 одаренных воспитанников Детской школы искусств (ДШИ) с 2023 года будут получать повышенную стипендию, которая увеличена по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

«Ежегодно 30 одаренным воспитанникам ДШИ и участникам творческих формирований округа присуждается ежемесячная стипендия. С 2023 года по инициативе губернатора сумма выплаты увеличена в пять раз и теперь составляет пять тысяч рублей в месяц. Получать стипендию ребята будут ежемесячно до конца года», — говорится в сообщении.

Также на сайте регионального правительства сказано, что среди стипендиатов молодые дарования из Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Муравленко и Пуровского района. Все они призеры и лауреаты международных и всероссийских конкурсов и фестивалей.

Ранее URA.RU сообщало, что школьники из ЯНАО победили во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Каждый из них получит по миллиону рублей.

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В ЯНАО 30 одаренных воспитанников Детской школы искусств (ДШИ) с 2023 года будут получать повышенную стипендию, которая увеличена по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона. «Ежегодно 30 одаренным воспитанникам ДШИ и участникам творческих формирований округа присуждается ежемесячная стипендия. С 2023 года по инициативе губернатора сумма выплаты увеличена в пять раз и теперь составляет пять тысяч рублей в месяц. Получать стипендию ребята будут ежемесячно до конца года», — говорится в сообщении. Также на сайте регионального правительства сказано, что среди стипендиатов молодые дарования из Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Муравленко и Пуровского района. Все они призеры и лауреаты международных и всероссийских конкурсов и фестивалей. Ранее URA.RU сообщало, что школьники из ЯНАО победили во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Каждый из них получит по миллиону рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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