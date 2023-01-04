В ЯНАО увеличена ежемесячная стипендия губернатора одаренным детям

Одаренные воспитанники Детской школы искусств будут получать повышенную стипендию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ЯНАО 30 одаренных воспитанников Детской школы искусств (ДШИ) с 2023 года будут получать повышенную стипендию, которая увеличена по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

«Ежегодно 30 одаренным воспитанникам ДШИ и участникам творческих формирований округа присуждается ежемесячная стипендия. С 2023 года по инициативе губернатора сумма выплаты увеличена в пять раз и теперь составляет пять тысяч рублей в месяц. Получать стипендию ребята будут ежемесячно до конца года», — говорится в сообщении.

Также на сайте регионального правительства сказано, что среди стипендиатов молодые дарования из Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Муравленко и Пуровского района. Все они призеры и лауреаты международных и всероссийских конкурсов и фестивалей.

Ранее URA.RU сообщало, что школьники из ЯНАО победили во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Каждый из них получит по миллиону рублей.