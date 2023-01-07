Премьер Японии рассказал об ужасной ситуации в Европе

Премьер Японии: в Европе ужасная ситуация в сфере энергетики

08 января 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

Конфликт на Украине изменил обстановку в Европе Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Европа сталкивается с ужасными последствиями энергетического кризиса, так как полагалась на поставки ресурсов из России. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в эфире телеканала NHK. «Европа десятилетиями думала о жизни и производстве, исходя из стабильных и дешевых поставок энергоресурсов из России. Однако, конфликт на Украине коренным образом изменил картину будущего Европы, ситуация стала ужасной», — заявил Кисида в эфире NHK. Он отметил, что с прошлого года во всем мире наблюдается недостаток энергоресурсов. Евросоюз ввел антироссийские санкции, в том числе одобрил введение потолка цен на нефть из-за спецоперации РФ на Украине, сообщает Vse42.ru. Некоторые страны отказались от российских энергоресурсов. В прошлом году в Европе начался энергетический кризис. В декабре ЕС согласовал потолок цен на газ. 12 членов ЕС потребовали снизить его, сообщал Bloomberg.

Европа сталкивается с ужасными последствиями энергетического кризиса, так как полагалась на поставки ресурсов из России. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в эфире телеканала NHK. «Европа десятилетиями думала о жизни и производстве, исходя из стабильных и дешевых поставок энергоресурсов из России. Однако, конфликт на Украине коренным образом изменил картину будущего Европы, ситуация стала ужасной», — заявил Кисида в эфире NHK. Он отметил, что с прошлого года во всем мире наблюдается недостаток энергоресурсов. Евросоюз ввел антироссийские санкции, в том числе одобрил введение потолка цен на нефть из-за спецоперации РФ на Украине, сообщает Vse42.ru. Некоторые страны отказались от российских энергоресурсов. В прошлом году в Европе начался энергетический кризис. В декабре ЕС согласовал потолок цен на газ. 12 членов ЕС потребовали снизить его, сообщал Bloomberg.