В Свердловской области произошло землетрясение

09 января 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Подземные толчки произошли в горной местности на севере Урала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Серовском районе на севере Свердловской области сейсмологами зафиксированы колебания почвы. Информация о подземных толчках содержится на сайте Казахстанского национального центра данных. Как следует из опубликованных сведений, сейсмическое событие случилось ночью 5 января на широте 59,7716 и долготе 60,6151 рядом с поселком Подгарничный, который находится в 20 километрах от города Серов на берегу реки Турьи. Магнитуда землетрясения составила 4 балла. Ранее URA.RU сообщало о другом землетрясении, которое произошло в декабре на границе Свердловской и Челябинской областей. Его магнитуда составила 3,2 балла. Как объясняли ученые, это были небольшие толчки, которые местные жители не почувствовали. На карте сейсмологи обозначили место подземных толчков красным кружком Фото: скрин с сайта Казахстанского национального центра данных

В Серовском районе на севере Свердловской области сейсмологами зафиксированы колебания почвы. Информация о подземных толчках содержится на сайте Казахстанского национального центра данных. Как следует из опубликованных сведений, сейсмическое событие случилось ночью 5 января на широте 59,7716 и долготе 60,6151 рядом с поселком Подгарничный, который находится в 20 километрах от города Серов на берегу реки Турьи. Магнитуда землетрясения составила 4 балла. Ранее URA.RU сообщало о другом землетрясении, которое произошло в декабре на границе Свердловской и Челябинской областей. Его магнитуда составила 3,2 балла. Как объясняли ученые, это были небольшие толчки, которые местные жители не почувствовали.