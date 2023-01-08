В Свердловской области произошло землетрясение

В Серовском районе на севере Свердловской области сейсмологами зафиксированы колебания почвы. Информация о подземных толчках содержится на сайте Казахстанского национального центра данных.
Как следует из опубликованных сведений, сейсмическое событие случилось ночью 5 января на широте 59,7716 и долготе 60,6151 рядом с поселком Подгарничный, который находится в 20 километрах от города Серов на берегу реки Турьи. Магнитуда землетрясения составила 4 балла.
Ранее URA.RU сообщало о другом землетрясении, которое произошло в декабре на границе Свердловской и Челябинской областей. Его магнитуда составила 3,2 балла. Как объясняли ученые, это были небольшие толчки, которые местные жители не почувствовали.
На карте сейсмологи обозначили место подземных толчков красным кружком
Фото: скрин с сайта Казахстанского национального центра данных
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В Серовском районе на севере Свердловской области сейсмологами зафиксированы колебания почвы. Информация о подземных толчках содержится на сайте Казахстанского национального центра данных. Как следует из опубликованных сведений, сейсмическое событие случилось ночью 5 января на широте 59,7716 и долготе 60,6151 рядом с поселком Подгарничный, который находится в 20 километрах от города Серов на берегу реки Турьи. Магнитуда землетрясения составила 4 балла. Ранее URA.RU сообщало о другом землетрясении, которое произошло в декабре на границе Свердловской и Челябинской областей. Его магнитуда составила 3,2 балла. Как объясняли ученые, это были небольшие толчки, которые местные жители не почувствовали.