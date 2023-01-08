08 января 2023

В Свердловской области произошло землетрясение

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Россия. Киалимская бабушка. Челябинск. 04 декабря 2018. Пресс-тур по туристическому маршруту
Подземные толчки произошли в горной местности на севере Урала Фото:

В Серовском районе на севере Свердловской области сейсмологами зафиксированы колебания почвы. Информация о подземных толчках содержится на сайте Казахстанского национального центра данных.

Как следует из опубликованных сведений, сейсмическое событие случилось ночью 5 января на широте 59,7716 и долготе 60,6151 рядом с поселком Подгарничный, который находится в 20 километрах от города Серов на берегу реки Турьи. Магнитуда землетрясения составила 4 балла.

Ранее URA.RU сообщало о другом землетрясении, которое произошло в декабре на границе Свердловской и Челябинской областей. Его магнитуда составила 3,2 балла. Как объясняли ученые, это были небольшие толчки, которые местные жители не почувствовали.

На карте сейсмологи обозначили место подземных толчков красным кружком
Фото:

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В Серовском районе на севере Свердловской области сейсмологами зафиксированы колебания почвы. Информация о подземных толчках содержится на сайте Казахстанского национального центра данных. Как следует из опубликованных сведений, сейсмическое событие случилось ночью 5 января на широте 59,7716 и долготе 60,6151 рядом с поселком Подгарничный, который находится в 20 километрах от города Серов на берегу реки Турьи. Магнитуда землетрясения составила 4 балла. Ранее URA.RU сообщало о другом землетрясении, которое произошло в декабре на границе Свердловской и Челябинской областей. Его магнитуда составила 3,2 балла. Как объясняли ученые, это были небольшие толчки, которые местные жители не почувствовали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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