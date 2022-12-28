На юге Свердловской области произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали колебания почвы на границе Свердловской и Челябинской областей чуть севернее города Снежинск. Магнитуда землетрясения составила 3,2 балла, следует из информации на сайте Международной системы мониторинга.
«Сейсмическое событие — колебание почвы в районе города Снежинск. 19 декабря в 11:35 по Гринвичу или в 16:35 по местному времени», — говорится на сайте системы мониторинга. По словам ученых из екатеринбургского Института геофизики УрО РАН, это были небольшие толчки, которые местные жители вряд ли почувствовали. Сейсмическую активность зафиксировали лишь приборы.
В ноябре землетрясение зафиксировали на севере Свердловской области между Серовом и Сосьвой. Мощность колебаний почвы оценили в 3,6 балла.
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Сейсмологи зафиксировали колебания почвы на границе Свердловской и Челябинской областей чуть севернее города Снежинск. Магнитуда землетрясения составила 3,2 балла, следует из информации на сайте Международной системы мониторинга. «Сейсмическое событие — колебание почвы в районе города Снежинск. 19 декабря в 11:35 по Гринвичу или в 16:35 по местному времени», — говорится на сайте системы мониторинга. По словам ученых из екатеринбургского Института геофизики УрО РАН, это были небольшие толчки, которые местные жители вряд ли почувствовали. Сейсмическую активность зафиксировали лишь приборы. В ноябре землетрясение зафиксировали на севере Свердловской области между Серовом и Сосьвой. Мощность колебаний почвы оценили в 3,6 балла.