На юге Свердловской области произошло землетрясение

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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, снег, зима, деревня, ручей, село, озеро, река, природа, пейзаж, холод
Ученые зафиксировали подземные толчки на юге Свердловской области Фото:

Сейсмологи зафиксировали колебания почвы на границе Свердловской и Челябинской областей чуть севернее города Снежинск. Магнитуда землетрясения составила 3,2 балла, следует из информации на сайте Международной системы мониторинга.

«Сейсмическое событие — колебание почвы в районе города Снежинск. 19 декабря в 11:35 по Гринвичу или в 16:35 по местному времени», — говорится на сайте системы мониторинга. По словам ученых из екатеринбургского Института геофизики УрО РАН, это были небольшие толчки, которые местные жители вряд ли почувствовали. Сейсмическую активность зафиксировали лишь приборы.

В ноябре землетрясение зафиксировали на севере Свердловской области между Серовом и Сосьвой. Мощность колебаний почвы оценили в 3,6 балла.

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Сейсмологи зафиксировали колебания почвы на границе Свердловской и Челябинской областей чуть севернее города Снежинск. Магнитуда землетрясения составила 3,2 балла, следует из информации на сайте Международной системы мониторинга. «Сейсмическое событие — колебание почвы в районе города Снежинск. 19 декабря в 11:35 по Гринвичу или в 16:35 по местному времени», — говорится на сайте системы мониторинга. По словам ученых из екатеринбургского Института геофизики УрО РАН, это были небольшие толчки, которые местные жители вряд ли почувствовали. Сейсмическую активность зафиксировали лишь приборы. В ноябре землетрясение зафиксировали на севере Свердловской области между Серовом и Сосьвой. Мощность колебаний почвы оценили в 3,6 балла.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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