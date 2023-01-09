09 января 2023

Екатеринбургские моржи искупались в лютые морозы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Крещенские купания. Сургут, прорубь, крещение, крещенские купания
Закаленным уральцам экстремальные морозы оказались нестрашны Фото:

Свердловские любители моржевания искупались в ледяной воде, несмотря на лютые холода. Вместе с закаленными уральскими экстремалами в прорубь залезла и гражданка Японии, которая приехала в Екатеринбург преподавать язык. Об этом URA.RU рассказал председатель клуба моржей «Белый медведь» Александр Сажин.

«Вообще мы регулярно купаемся, и мороз не могли пропустить: это всегда интересно, особые ощущения. Пока стоишь на улице, кожу начинает пощипывать, а ныряешь в воду — там поприятнее, хотя вода в 28 раз быстрее забирает тепло из организма», — объяснил Сажин.

По его словам, погода воздуха в день купания составляла минус 32 градуса, а воды — плюс 2-4 градуса. Пока моржи раздевались, прорубь успевала подернуться льдом. Вместе с уральцами в ледяную воду забралась и гражданка Японии, которая приехала в Екатеринбург преподавать японский язык. «В своей стране она не занималась моржеванием, но в России пристрастилась к закаливанию», — добавил Александр Сажин.

Ранее челябинцы тоже показали пример здорового образа жизни. Жители Копейска записали на видео обливания холодной водой.

Видео: предоставлено Александром Сажиным

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Свердловские любители моржевания искупались в ледяной воде, несмотря на лютые холода. Вместе с закаленными уральскими экстремалами в прорубь залезла и гражданка Японии, которая приехала в Екатеринбург преподавать язык. Об этом URA.RU рассказал председатель клуба моржей «Белый медведь» Александр Сажин. «Вообще мы регулярно купаемся, и мороз не могли пропустить: это всегда интересно, особые ощущения. Пока стоишь на улице, кожу начинает пощипывать, а ныряешь в воду — там поприятнее, хотя вода в 28 раз быстрее забирает тепло из организма», — объяснил Сажин. По его словам, погода воздуха в день купания составляла минус 32 градуса, а воды — плюс 2-4 градуса. Пока моржи раздевались, прорубь успевала подернуться льдом. Вместе с уральцами в ледяную воду забралась и гражданка Японии, которая приехала в Екатеринбург преподавать японский язык. «В своей стране она не занималась моржеванием, но в России пристрастилась к закаливанию», — добавил Александр Сажин. Ранее челябинцы тоже показали пример здорового образа жизни. Жители Копейска записали на видео обливания холодной водой. Видео: предоставлено Александром Сажиным
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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