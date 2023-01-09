Свердловские любители моржевания искупались в ледяной воде, несмотря на лютые холода. Вместе с закаленными уральскими экстремалами в прорубь залезла и гражданка Японии, которая приехала в Екатеринбург преподавать язык. Об этом URA.RU рассказал председатель клуба моржей «Белый медведь» Александр Сажин.
«Вообще мы регулярно купаемся, и мороз не могли пропустить: это всегда интересно, особые ощущения. Пока стоишь на улице, кожу начинает пощипывать, а ныряешь в воду — там поприятнее, хотя вода в 28 раз быстрее забирает тепло из организма», — объяснил Сажин.
По его словам, погода воздуха в день купания составляла минус 32 градуса, а воды — плюс 2-4 градуса. Пока моржи раздевались, прорубь успевала подернуться льдом. Вместе с уральцами в ледяную воду забралась и гражданка Японии, которая приехала в Екатеринбург преподавать японский язык. «В своей стране она не занималась моржеванием, но в России пристрастилась к закаливанию», — добавил Александр Сажин.
Ранее челябинцы тоже показали пример здорового образа жизни. Жители Копейска записали на видео обливания холодной водой.
Видео: предоставлено Александром Сажиным
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