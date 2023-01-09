Последний раз Александра Ощепкова видели 24 декабря (архивное фото)
В Тюмени пропал 32-летний мужчина. С 24 декабря 2022 года его местоположение неизвестно. Об этом сообщили поисковики отряда «Белая Сова» в социальной сети «ВКонтакте».
«Пропал человек! Ощепков Александр, 1990 года рождения. С 24 декабря 2022 года не выходит на связь с родственниками», — указано в сообщении поисковиков.
Последний раз мужчину видели в темно-зеленой куртке с капюшоном, черном трико и кроссовках. Всех, кто знает какую-либо информацию о местоположении пропавшего, просят обратиться в полицию или связаться с волонтерами отряда по телефону 8-932-32-39-911.
Местоположение пропавшего неизвестно с 24 декабря
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