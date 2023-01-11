Депутат из ХМАО назвала кампанию против Комаровой провокацией

Спикер думы Когалыма Говорищева: кампания против Комаровой — это провокация

Говорищева считает, что слова Комаровой вырвали из контекста Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Председатель думы Когалыма Алла Говорищева в разговоре с URA.RU назвала кампанию против губернатора Натальи Комаровой провокацией. Именно фрагмент беседы главы региона с когалымским политиком стал поводом для публикаций в федеральных telegram-каналах. На видео Комарова сделала заявление о коррупционных схемах при строительстве социальных объектов.

«Это провокация чистой воды со стороны тех, кто ненавидит Россию, в первую очередь. И тех, кто старается подорвать авторитет к нашей власти на самых высоких уровнях. Вырванные из контекста фразы с эмоциональным окрасом извратили смысл полностью. У нас был нормальный, живой, рабочий диалог, где мы поднимали вопросы, которые нас волнуют, где губернатор давала пояснения, и мы искали пути дальнейшего решения различных проблем», — комментирует журналисту агентства Говорищева.

По мнению спикера думы, своим заявлением в ходе их разговора Комарова обозначила общие реалии коррупционных схем при строительстве. «Это же решение касается не только нашего региона, она [проблема] за пределами России и везде. Мы знаем как исполняются контракты на строительство социальных объектов, жилья и всего подобного. И каким образом иногда ведут себя недобросовестные застройщики. Чтобы минимизировать эти риски, конечно, губернатор очень жестко ответила, потому что ответственность лежит на всех участниках любого контракта», — добавила политик.

Ранее URA.RU рассказывало, что в правительстве ХМАО считают кампанию против Комаровой нацеленной нанести репутационный ущерб имиджу главы региона. По информации источников URA.RU, пиар-атаку запустила региональная оппозиция, участники которой являются многолетними оппонентами Комаровой.