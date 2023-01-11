В Екатеринбурге экстренно приземлился самолет Абакан-Москва

Больного пассажира самолета госпитализировали в больницу Екатеринбурга
В Екатеринбурге экстренно приземлился самолет авиакомпании S7, летевший из Абакана в Москву. Причиной экстренной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.
«Рейс S7-2594 Абакан — Москва совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за ухудшения самочувствия пассажира. По прилете он был госпитализирован в одну из городских больниц», — рассказали представители екатеринбургского аэропорта. В настоящий момент рейс уже вылетел из Кольцово в пункт назначения.
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