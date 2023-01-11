11 января 2023

В Екатеринбурге экстренно приземлился самолет Абакан-Москва

В Екатеринбурге приземлился самолет Абакан-Москва из-за плохого самочувствия пассажира
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый споттинг в Кольцово. Екатеринбург, авиа, сибирь, S7, самолет
Больного пассажира самолета госпитализировали в больницу Екатеринбурга Фото:

В Екатеринбурге экстренно приземлился самолет авиакомпании S7, летевший из Абакана в Москву. Причиной экстренной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

«Рейс S7-2594 Абакан — Москва совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за ухудшения самочувствия пассажира. По прилете он был госпитализирован в одну из городских больниц», — рассказали представители екатеринбургского аэропорта. В настоящий момент рейс уже вылетел из Кольцово в пункт назначения.

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В Екатеринбурге экстренно приземлился самолет авиакомпании S7, летевший из Абакана в Москву. Причиной экстренной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово. «Рейс S7-2594 Абакан — Москва совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за ухудшения самочувствия пассажира. По прилете он был госпитализирован в одну из городских больниц», — рассказали представители екатеринбургского аэропорта. В настоящий момент рейс уже вылетел из Кольцово в пункт назначения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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