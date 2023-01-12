В Екатеринбурге женщине с поражением легких 90% отказали в госпитализации

Жительницу уральской столицы Татьяну отказались класть в COVID-госпиталь Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительницу Екатеринбурга Татьяну отказались класть в COVID-госпиталь, несмотря на поражение легких 90%. Как рассказала женщина корреспонденту URA.RU, медики сослались на то, что для госпитализации нет оснований. Дело в том, что у женщины есть заболевание, осложняющее состояние — ВИЧ.

«На днях у меня ухудшилось самочувствие. Любое заболевание, даже простудное, я переношу тяжело, так как у меня ВИЧ. Изначально я обратилась в больницу на Химмаше. Там мне поставили диагноз и сказали, что делать дальше. Я обратилась в ГАУЗ СО ЦГКБ №24 за медицинской помощью, но в итоге никакого лечения мне не назначили. С 90% поражением легких меня отправили домой», — посетовала жительница уральской столицы.

По словам Татьяны, в медучреждении она провела несколько часов в состоянии ожидания. «Я не могу сказать, что в больнице была большая очередь. Мне пришлось ждать четыре часа. Просто сидеть и ждать. При этом никто ни разу не предложил помощи. Абсолютно равнодушное отношение к пациентам», — пожаловалась женщина.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу ГАУЗ СО ЦГКБ №24. Оперативный ответ получить не удалось. В медучреждение направлен официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писали, что жительницу Екатеринбурга с коронавирусом отправили в психиатрическую клинику. Причина — конфликт пациентки с врачом.