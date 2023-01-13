Синоптики продлили штормовое предупреждение в Свердловской области. Скрин

13 января 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Порывы ветра 14 января могут достигать 25 метров в секунду Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области 14 января сохранятся сложные погодные условия. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС в официальном telegram-канале. «По данным синоптиков, 14 января местами сохраняется очень сильный ветер до 25 м/с. В связи с неблагоприятными погодными явлениями мы рекомендуем гражданам соблюдать меры безопасности», — рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. Предупреждение о непогоде жители региона также получили в виде СМС от РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, — прим. ред.). Ветреная погода установилась в регионе 11 января. С тех пор синоптики продлевают штормовое предупреждение. РСЧС рассылает свердловчанам предупреждение Скрин: читатель URA.RU

В Свердловской области 14 января сохранятся сложные погодные условия. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС в официальном telegram-канале. «По данным синоптиков, 14 января местами сохраняется очень сильный ветер до 25 м/с. В связи с неблагоприятными погодными явлениями мы рекомендуем гражданам соблюдать меры безопасности», — рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. Предупреждение о непогоде жители региона также получили в виде СМС от РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, — прим. ред.). Ветреная погода установилась в регионе 11 января. С тех пор синоптики продлевают штормовое предупреждение.