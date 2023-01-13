Синоптики продлили штормовое предупреждение в Свердловской области. Скрин

В Свердловской области 14 января сохранятся сложные погодные условия. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС в официальном telegram-канале.
«По данным синоптиков, 14 января местами сохраняется очень сильный ветер до 25 м/с. В связи с неблагоприятными погодными явлениями мы рекомендуем гражданам соблюдать меры безопасности», — рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
Предупреждение о непогоде жители региона также получили в виде СМС от РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, — прим. ред.). Ветреная погода установилась в регионе 11 января. С тех пор синоптики продлевают штормовое предупреждение.
РСЧС рассылает свердловчанам предупреждение
Скрин: читатель URA.RU
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В Свердловской области 14 января сохранятся сложные погодные условия. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС в официальном telegram-канале. «По данным синоптиков, 14 января местами сохраняется очень сильный ветер до 25 м/с. В связи с неблагоприятными погодными явлениями мы рекомендуем гражданам соблюдать меры безопасности», — рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. Предупреждение о непогоде жители региона также получили в виде СМС от РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, — прим. ред.). Ветреная погода установилась в регионе 11 января. С тех пор синоптики продлевают штормовое предупреждение.