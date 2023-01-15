15 января 2023

В Свердловской области доноры смогут спасать больше людей

В Свердловской области успешно внедрено мультикомпонентное донорство крови
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловская областная станция переливания крови. Екатеринбург, переливание крови, доноры, донор, сдача крови, донорский пункт, донорство
В Свердловской области проживают более 35 тысяч доноров Фото:

Мультикомпонентное донорство, при котором от одного донора получают два и более компонента крови, внедрено в Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Процедура проводится с помощью специального аппарата, который снабжен одноразовой стерильной системой. Она с помощью иглы подсоединяется к донору. В процессе мультикомпонентного афереза можно одновременно собирать тромбоциты, плазму и при необходимости также эритроциты», — сказано в сообщении.

В современной медицине применяется исключительно компонентная трансфузионная терапия. По словам врачей-трансфузиологов, доноры хорошо переносят процедуру. «Процесс занимает не больше часа. Стать мультикомпонентным донором возможно только после тщательного медицинского обследования», — отметили в ДИПе.

Безвозмездное донорство крови и ее компонентов — одно из приоритетных направлений развития Службы крови в рамках национального проекта «Здравоохранение». В Свердловской области проживают более 35 тысяч доноров.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Мультикомпонентное донорство, при котором от одного донора получают два и более компонента крови, внедрено в Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Процедура проводится с помощью специального аппарата, который снабжен одноразовой стерильной системой. Она с помощью иглы подсоединяется к донору. В процессе мультикомпонентного афереза можно одновременно собирать тромбоциты, плазму и при необходимости также эритроциты», — сказано в сообщении. В современной медицине применяется исключительно компонентная трансфузионная терапия. По словам врачей-трансфузиологов, доноры хорошо переносят процедуру. «Процесс занимает не больше часа. Стать мультикомпонентным донором возможно только после тщательного медицинского обследования», — отметили в ДИПе. Безвозмездное донорство крови и ее компонентов — одно из приоритетных направлений развития Службы крови в рамках национального проекта «Здравоохранение». В Свердловской области проживают более 35 тысяч доноров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...