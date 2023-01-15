В Свердловской области доноры смогут спасать больше людей

В Свердловской области успешно внедрено мультикомпонентное донорство крови

В Свердловской области проживают более 35 тысяч доноров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мультикомпонентное донорство, при котором от одного донора получают два и более компонента крови, внедрено в Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Процедура проводится с помощью специального аппарата, который снабжен одноразовой стерильной системой. Она с помощью иглы подсоединяется к донору. В процессе мультикомпонентного афереза можно одновременно собирать тромбоциты, плазму и при необходимости также эритроциты», — сказано в сообщении.

В современной медицине применяется исключительно компонентная трансфузионная терапия. По словам врачей-трансфузиологов, доноры хорошо переносят процедуру. «Процесс занимает не больше часа. Стать мультикомпонентным донором возможно только после тщательного медицинского обследования», — отметили в ДИПе.

Безвозмездное донорство крови и ее компонентов — одно из приоритетных направлений развития Службы крови в рамках национального проекта «Здравоохранение». В Свердловской области проживают более 35 тысяч доноров.