Челябинские заводы тринадцатую зарплату заменили надбавками

Месячные выплаты позволили значительно поднять среднюю зарплату на заводах региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области заводы отметили рост средней зарплаты в течение года, что стало некоторой заменой тринадцатой зарплаты. Как URA.RU рассказали участники рынка, рост обеспечен за счет стимулирующих надбавок.

«Рост средней зарплаты за 2022 год составил на предприятии 22,7%. В результате в среднем сотрудники получают 78650 рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе группы «Конар» в Челябинске.

Годом ранее зарплата в холдинге была почти на 13 тысяч рублей ниже. Кроме того, что всем работникам прибавили по 5%, у наиболее эффективных выплаты выросли больше. В итоге замещающим ряд редких профессий стали платить на 15—20% больше средней зарплаты по машиностроительной отрасли. Также надбавки предусмотрели за успешно реализованные проекты и по итогам пройденного обучения.

На предприятиях группы «Магнезит» в Сатке за 2022 год уровень среднемесячной зарплаты по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос на 18,4%. Рост обеспечен при регулярной индексации выплат и внедрении системы дополнительной мотивации. Стимулы разработаны индивидуально для подразделений и зависят от достигнутых показателей и их оценки.

В итоге к размеру ежемесячного «традиционного» премирования средняя прибавка составила 15-20%. Выплаты получили примерно 60% сотрудников, участвующих в системе дополнительной мотивации.

В правительстве региона в декабре рост выплат связали с увеличением объемов гособоронзаказа и расширением производства по программе импортозамещения. Одной из причин является обострившаяся среди работодателей конкуренция за работников. По данным Главного управления по труду и занятости, в декабре 2022 года на каждую вакансию приходилось лишь 0,43 соискателя.