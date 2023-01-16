16 января 2023

С поиска работы начали год 28 тысяч челябинцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Среди соискателей преобладают женщины Фото:

В Челябинской области 28 тысяч соискателей установили с начала года в своих резюме статус активного поиска работы. Как отметили специалисты сервиса HeadHunter, среди людей в поиске нового работодателя преобладают женщины.

«Начать 2023 год с поиска новой работы решили 28 тысяч жителей Челябинской области. Это 46% соискателей, решивших „начать новую жизнь“ в первые дни года, указали в своих резюме, что активно ищут работу. Причем 51% среди ищущих — женщины», — отметили в пресс-службе HeadHunter.

В сервисе рекрутинга пояснили, что еще 32% присматриваются к новым вакансиям, а 1% соискателей уже нашли работу. Чаще остальных в регионе желают сменить работодателя в сфере продаж (9% вакансий), администраторы (7%), продавцы (6%) и водители (5%). Как в декабре отмечали эксперты того же сервиса, одной из самых острых на рынке труда является ситуация с нехваткой домашней прислуги.

Руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова добавила: январь с февралем являются месяцами «низкого» сезона, когда вакансий больше, чем претендентов. К марту ситуация выправится, и найти работу будет сложнее. Второй пик «высокого» сезона обычно приходится на сентябрь.

В регионе продолжает наблюдаться нехватка рабочей силы. По данным Главного управления по труду и занятости, в течение 2022 года положение даже ухудшилось: если в начале года на одну вакансию приходилось 0,61 соискателя, то в декабре — только 0,43.

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В Челябинской области 28 тысяч соискателей установили с начала года в своих резюме статус активного поиска работы. Как отметили специалисты сервиса HeadHunter, среди людей в поиске нового работодателя преобладают женщины. «Начать 2023 год с поиска новой работы решили 28 тысяч жителей Челябинской области. Это 46% соискателей, решивших „начать новую жизнь“ в первые дни года, указали в своих резюме, что активно ищут работу. Причем 51% среди ищущих — женщины», — отметили в пресс-службе HeadHunter. В сервисе рекрутинга пояснили, что еще 32% присматриваются к новым вакансиям, а 1% соискателей уже нашли работу. Чаще остальных в регионе желают сменить работодателя в сфере продаж (9% вакансий), администраторы (7%), продавцы (6%) и водители (5%). Как в декабре отмечали эксперты того же сервиса, одной из самых острых на рынке труда является ситуация с нехваткой домашней прислуги. Руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова добавила: январь с февралем являются месяцами «низкого» сезона, когда вакансий больше, чем претендентов. К марту ситуация выправится, и найти работу будет сложнее. Второй пик «высокого» сезона обычно приходится на сентябрь. В регионе продолжает наблюдаться нехватка рабочей силы. По данным Главного управления по труду и занятости, в течение 2022 года положение даже ухудшилось: если в начале года на одну вакансию приходилось 0,61 соискателя, то в декабре — только 0,43.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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