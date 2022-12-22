Зарплата на челябинских заводах в 2022 году выросла в среднем на 20%

На заводах области в 2022 году выросла средняя зарплата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заводы Челябинской области показали рост зарплаты своих сотрудников в среднем на 20% в 2022 году. Это следует из данных опрошенных URA.RU представителей бизнеса.

«Средняя зарплата на предприятии за 11 месяцев 2022 года составила 34,6 тысячи рублей. Это на 4975 рублей больше по сравнению с таким же периодом 2021 года. Увеличение произошло за счет индексации и привлечения средств премиального фонда», — отметил URA.RU гендиректор фабрики «Юничел» Владимир Денисенко.

В результате зарплата на фабрике в среднем выросла на 16,7%. Об увеличении выплат сотрудникам URA.RU также рассказали на челябинском меткомбинате компании «Мечел». В пресс-службе комбината заявили, что с января по ноябрь прирост в доходах персонала составил 15%. На автозаводе «Урал» повышение уровня оплаты труда работников было поэтапным. Совокупно зарплата у разных категорий заводчан в течение года поднималась четыре раза. В итоге в настоящее время средний заработок составляет 54380 рублей. Прирост достиг 26%.

Опрошенные URA.RU представители других крупных предприятий также подтвердили повышение зарплаты. Средний показатель увеличения приблизился к 20%.

«Это связано с увеличением оборонзаказа, расширением собственного производства в условиях импортозамещения. Также сказывается высокая конкуренция на рынке труда среди работодателей», — пояснил URA.RU вице-губернатор Егор Ковальчук, курирующий в правительстве региона вопросы промышленности.

Акцент на политику импортозамещения российское правительство сделало в 2022 году. Одной из причин этого стали объявленные рядом стран экономические санкции после начала спецоперации РФ на Украине. В итоге предпринятых усилий в целом ряде отраслей произошел рост производства и увеличение потребности в кадрах. О массовом наборе сотрудников, кроме автозавода, объявляли на Челябинском тракторном заводе, фабрике «Южуралкондитер», заводе «СпецАгрегат» и других предприятиях региона.