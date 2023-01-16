Курганская госструктура помогла бизнесмену отправить древесину в Казахстан на десятки тысяч долларов

Курганскому бизнесмену помогли с экспортом древесины в Казахстан на десятки тысяч долларов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Курганская лесозаготовительная компания, принадлежащая бизнесмену Людмиле Крутч, отправила в Казахстан древесину из березы на несколько десятков тысяч долларов. Заключить первый контракт на экспорт продукции предпринимателю помогло участие в акселераторе «Экспортный форсаж», сообщает инвестиционный портал Кургана.

«Индивидуальный предприниматель Людмила Крутч приняла участие в программе акселератора „Экспортный форсаж“, который проводился при помощи Центра поддержки экспорта Инвестиционного агентства Курганской области. В рамках него лесозаготовительная компания „Март“ бизнесмена заключила свой первый экспортный контракт на поставку березовых бревен в Республику Казахстан на несколько десятков тысяч долларов», — сообщили на сайте.

По данным Инвестиционного агентства Курганской области, за последние три года участниками программы «Экспортный форсаж», разработанной школой экспорта РЭЦ, стало более 30 предпринимателей. Руководитель Центра поддержки экспорта региона Анастасия Бабушкина отметила, что в акселераторе компаниям дают консультации по ведению бизнеса на международных рынках, продвижению компаний и продукции за рубежом.

Ранее URA.RU писало, что курганская госструктура и социальная сеть «ВКонтакте» объявили о запуске уникального проекта. В рамках него бизнесменам выделят денежные средства на таргетированную рекламу своей продукции и услуг в интернете.