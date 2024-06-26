26 июня 2024

Экс-президент «Лукойла» занял первую строчку в рейтинге богатейших россиян

Доход экс-президента «Лукойла» Алекперова за 2023 год составил 177,4 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Доход Вагита Алекперова от дивидендов за 2023 год составил 177,4 млрд рублей
Доход Вагита Алекперова от дивидендов за 2023 год составил 177,4 млрд рублей Фото:

Бывший президент нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов занял первую строчку среди бизнесменов с наибольшими доходами от дивидендов по итогам 2023 года. Его доход оценивается в 177,4 миллиарда рублей.

«Вагит Алекперов, бывший президент НК „Лукойл, председатель Общественного совета Фонда ‚Наше будущее‘, [доход] — 177,4 млрд рублей“, — сообщается в рейтинге журнала Forbs. Вторую и третью строчку заняли председатель правления ПАО „Новатэк“ Леонид Михельсон и семья (105 млрд) и председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко (84,6 млрд).

Ранее URA.RU писало, что бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов за пять месяцев 2024 года стал богаче на 2,7 миллиардов долларов. На сегодняшний день его состояние составило 27,4 миллиарда долларов.

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Бывший президент нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов занял первую строчку среди бизнесменов с наибольшими доходами от дивидендов по итогам 2023 года. Его доход оценивается в 177,4 миллиарда рублей. «Вагит Алекперов, бывший президент НК „Лукойл, председатель Общественного совета Фонда ‚Наше будущее‘, [доход] — 177,4 млрд рублей“, — сообщается в рейтинге журнала Forbs. Вторую и третью строчку заняли председатель правления ПАО „Новатэк“ Леонид Михельсон и семья (105 млрд) и председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко (84,6 млрд). Ранее URA.RU писало, что бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов за пять месяцев 2024 года стал богаче на 2,7 миллиардов долларов. На сегодняшний день его состояние составило 27,4 миллиарда долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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