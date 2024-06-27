В России появится новая выплата для родителей

Министерство образования и науки предложило увеличить размер стипендии для родителей, которые обучаются в вузах. Выплату предлагают включить в нацпроект «Семья». Ее размер будет соответствовать МРОТ. Об этом рассказали журналистам в министерстве.
«Минобрнауки России направило в Минтруд России предложения о включении в национальный проект „Семья“ ежемесячной социальной стипендии обучающимся матерям (отцам) с ребенком (детьми) на содержание детей дошкольного возраста в размере МРОТ», — отмечает пресс-служба Минобрнауки. Сообщение передает ТАСС.
Как отметили в министерстве, в ряде вузах страны уже предоставляется материальная поддержка студентам, которые родили ребенка во время обучения. Также предоставляется финансовая помощь одиноким родителям.
Нацпроект «Семья», в который предполагается включение новых выплат родителям, будет действовать с начала 2025 года. В стране планируется введение новых нацпроектов, передает РАПСИ. Ранее российский президент Владимир Путин пообещал увеличить размер МРОТ в 2024 году. Сейчас он составляет 19 242 рубля в месяц. В Минобрнауки еще в феврале предлагали увеличить стипендии до размера МРОТ, передает 360.ru
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