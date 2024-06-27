В России появится новая выплата для родителей

Минобрнауки предложило увеличить размер стипендии для родителей до МРОТ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минобрнауки планирует увеличить стипендию для родителей в размере МРОТ
Минобрнауки планирует увеличить стипендию для родителей в размере МРОТ Фото:

Министерство образования и науки предложило увеличить размер стипендии для родителей, которые обучаются в вузах. Выплату предлагают включить в нацпроект «Семья». Ее размер будет соответствовать МРОТ. Об этом рассказали журналистам в министерстве. 

«Минобрнауки России направило в Минтруд России предложения о включении в национальный проект „Семья“ ежемесячной социальной стипендии обучающимся матерям (отцам) с ребенком (детьми) на содержание детей дошкольного возраста в размере МРОТ», — отмечает пресс-служба Минобрнауки. Сообщение передает ТАСС. 

Как отметили в министерстве, в ряде вузах страны уже предоставляется материальная поддержка студентам, которые родили ребенка во время обучения. Также предоставляется финансовая помощь одиноким родителям. 

Нацпроект «Семья», в который предполагается включение новых выплат родителям, будет действовать с начала 2025 года. В стране планируется введение новых нацпроектов, передает РАПСИ. Ранее российский президент Владимир Путин пообещал увеличить размер МРОТ в 2024 году. Сейчас он составляет 19 242 рубля в месяц. В Минобрнауки еще в феврале предлагали увеличить стипендии до размера МРОТ, передает 360.ru

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство образования и науки предложило увеличить размер стипендии для родителей, которые обучаются в вузах. Выплату предлагают включить в нацпроект «Семья». Ее размер будет соответствовать МРОТ. Об этом рассказали журналистам в министерстве.  «Минобрнауки России направило в Минтруд России предложения о включении в национальный проект „Семья“ ежемесячной социальной стипендии обучающимся матерям (отцам) с ребенком (детьми) на содержание детей дошкольного возраста в размере МРОТ», — отмечает пресс-служба Минобрнауки. Сообщение передает ТАСС.  Как отметили в министерстве, в ряде вузах страны уже предоставляется материальная поддержка студентам, которые родили ребенка во время обучения. Также предоставляется финансовая помощь одиноким родителям.  Нацпроект «Семья», в который предполагается включение новых выплат родителям, будет действовать с начала 2025 года. В стране планируется введение новых нацпроектов, передает РАПСИ. Ранее российский президент Владимир Путин пообещал увеличить размер МРОТ в 2024 году. Сейчас он составляет 19 242 рубля в месяц. В Минобрнауки еще в феврале предлагали увеличить стипендии до размера МРОТ, передает 360.ru
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...