ВВП России прибавит один процент благодаря налоговым изменениям

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Внедрение налогов на прибыль простимулирует экономику Фото:

Валовый внутренний продукт (ВВП) России прибавит один процент благодаря налоговым изменениям. Об этом сообщается в аналитической записке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) для депутатов Госдумы.

«Расширение прогрессивной шкалы НДФЛ, повышение налога на прибыль, акцизов, НДПИ и порогов уплаты НДС в 2025—2027 годах даст совокупный прирост ВВП. Прирост составит за этот период один процентный пункт (0,35 п. п. в год)», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на анализ ЦМАКП.

Издание отмечает, что модель ЦМАКП предполагает, что полученные от компаний и населения ресурсы будут через государственные расходы возвращены в экономику. Это позволит эффективно поддержат спрос — как государственный, так и частный, со стороны населения с низкими доходами, чьи доходы планируется повысить.

В федеральный бюджет РФ с января по май 2024 года поступило больше 57 миллиардов рублей от прогрессивной шкалы НДФЛ, которую называют налогом на богатство. По данным Федеральной налоговой службе, это в полтора раза больше, чем за аналогичный промежуток предыдущего года.

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Валовый внутренний продукт (ВВП) России прибавит один процент благодаря налоговым изменениям. Об этом сообщается в аналитической записке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) для депутатов Госдумы. «Расширение прогрессивной шкалы НДФЛ, повышение налога на прибыль, акцизов, НДПИ и порогов уплаты НДС в 2025—2027 годах даст совокупный прирост ВВП. Прирост составит за этот период один процентный пункт (0,35 п. п. в год)», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на анализ ЦМАКП. Издание отмечает, что модель ЦМАКП предполагает, что полученные от компаний и населения ресурсы будут через государственные расходы возвращены в экономику. Это позволит эффективно поддержат спрос — как государственный, так и частный, со стороны населения с низкими доходами, чьи доходы планируется повысить. В федеральный бюджет РФ с января по май 2024 года поступило больше 57 миллиардов рублей от прогрессивной шкалы НДФЛ, которую называют налогом на богатство. По данным Федеральной налоговой службе, это в полтора раза больше, чем за аналогичный промежуток предыдущего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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