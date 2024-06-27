Валовый внутренний продукт (ВВП) России прибавит один процент благодаря налоговым изменениям. Об этом сообщается в аналитической записке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) для депутатов Госдумы.
«Расширение прогрессивной шкалы НДФЛ, повышение налога на прибыль, акцизов, НДПИ и порогов уплаты НДС в 2025—2027 годах даст совокупный прирост ВВП. Прирост составит за этот период один процентный пункт (0,35 п. п. в год)», — пишет «
Издание отмечает, что модель ЦМАКП предполагает, что полученные от компаний и населения ресурсы будут через государственные расходы возвращены в экономику. Это позволит эффективно поддержат спрос — как государственный, так и частный, со стороны населения с низкими доходами, чьи доходы планируется повысить.
В федеральный бюджет РФ с января по май 2024 года поступило больше 57 миллиардов рублей от прогрессивной шкалы НДФЛ, которую называют налогом на богатство. По данным Федеральной налоговой службе, это в полтора раза больше, чем за аналогичный промежуток предыдущего года.
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