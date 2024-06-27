ВВП России прибавит один процент благодаря налоговым изменениям

27 июня 2024 в 06:06 Размер текста - 17 +

Внедрение налогов на прибыль простимулирует экономику Фото: Денис Моргунов © URA.RU Валовый внутренний продукт (ВВП) России прибавит один процент благодаря налоговым изменениям. Об этом сообщается в аналитической записке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) для депутатов Госдумы. «Расширение прогрессивной шкалы НДФЛ, повышение налога на прибыль, акцизов, НДПИ и порогов уплаты НДС в 2025—2027 годах даст совокупный прирост ВВП. Прирост составит за этот период один процентный пункт (0,35 п. п. в год)», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на анализ ЦМАКП. Издание отмечает, что модель ЦМАКП предполагает, что полученные от компаний и населения ресурсы будут через государственные расходы возвращены в экономику. Это позволит эффективно поддержат спрос — как государственный, так и частный, со стороны населения с низкими доходами, чьи доходы планируется повысить. В федеральный бюджет РФ с января по май 2024 года поступило больше 57 миллиардов рублей от прогрессивной шкалы НДФЛ, которую называют налогом на богатство. По данным Федеральной налоговой службе, это в полтора раза больше, чем за аналогичный промежуток предыдущего года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Валовый внутренний продукт (ВВП) России прибавит один процент благодаря налоговым изменениям. Об этом сообщается в аналитической записке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) для депутатов Госдумы. «Расширение прогрессивной шкалы НДФЛ, повышение налога на прибыль, акцизов, НДПИ и порогов уплаты НДС в 2025—2027 годах даст совокупный прирост ВВП. Прирост составит за этот период один процентный пункт (0,35 п. п. в год)», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на анализ ЦМАКП. Издание отмечает, что модель ЦМАКП предполагает, что полученные от компаний и населения ресурсы будут через государственные расходы возвращены в экономику. Это позволит эффективно поддержат спрос — как государственный, так и частный, со стороны населения с низкими доходами, чьи доходы планируется повысить. В федеральный бюджет РФ с января по май 2024 года поступило больше 57 миллиардов рублей от прогрессивной шкалы НДФЛ, которую называют налогом на богатство. По данным Федеральной налоговой службе, это в полтора раза больше, чем за аналогичный промежуток предыдущего года.